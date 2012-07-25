В Одессе установят копию памятника Суворову

Как передает корреспондент УНИАН, по инициативе группы депутатов от Партии регионов на сессии Одесский горсовет принял решение установить в Одессе на перекрестке проспекта Добровольского и Днепропетровской дороги копию памятника российскому полководцу Александру Суворову работы скульптора Бориса Эдуардса.

Этот памятник был установлен в городе 1914 году, а после войны, в 1945 году, власти приняли решение передать его в Измаил - с учетом заслуг полководца за взятие города российскими войсками.

По словам депутата от ПР Геннадия Труханова, выступившего на сессии, для установки копии памятника привлечены внебюджетные средства. По некоторым сведениям, эти работы будут завершены осенью, накануне выборов в Верховную Раду.

Горсовет также принял решение о переносе памятника рабочим одесского завода «Большевик», погибшим во время Великой Отечественной войны.

Выступивший на сессии депутат Сергей Бовбалан отметил, что члены горсовета фактически лишь узаконивают уже выполненный перенос этого памятника, к чему причастен лидер фракции ПР в горсовете Г.Труханов. «Рядом с заводом «Большевик» памятника уже нет, - отметил С.Бовбалан, - хотя никто не давал разрешения на перенос его с Балтской дороги на другое место, не согласовывал переноса скульптуры».

Он предложил снять вопрос с обсуждения, а присутствовавшему в сессионном зале прокурору Одессы Геннадию Фуртату разобраться с самовольным переносом памятника.

Между тем, депутаты не поддержали С.Бовбалана, а инициатор проекта решения Г.Труханов достаточно нервно отреагировал на критику коллеги: «Вот взять бы тебя, Бовбалан, за ухо, и привести туда, показать, где установлен памятник».