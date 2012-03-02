В Украине ликвидируют военные прокуратуры с дальним прицелом

В структуре органов прокуратуры будут ликвидированы военные прокуратуры (после принятия соответствующих изменений в действующее законодательство) и созданы специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов в воинских формированиях.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры, такое решение было принято сегодня на расширенном заседание коллегии ведомства.

На заседании коллегии, в котором принял участие министр обороны Дмитрий САЛАМАТИН, было отмечено, что в прошлом и нынешнем году военными прокурорами принят ряд мер по укреплению законности в воинских формированиях, но в то же время требования по повышению эффективности надзора на этом направлении требуют системных изменений в организации работы военных прокуратур.

В частности, кадры этих прокуратур формируются из числа офицеров, которые проходят воинскую службу в Вооруженных силах или находятся в запасе. Денежное содержание прокурорско-следственных и других работников военных прокуратур, обеспечение служебными помещениями, охраной, транспортом, средствами связи и другим необходимым имуществом, а военнослужащих – обмундированием осуществляется Министерством обороны Украины.

При таких условиях не в полной мере обеспечивается выполнение возложенных на органы прокуратуры функций и задач. Действующая система не способствует повышению эффективности прокурорского влияния на укрепление законности и правопорядка в воинских формированиях.

В связи с этим безотлагательного решения требуют вопросы финансирования и материально-технического обеспечения таких прокуратур за счет Генеральной прокуратуры. Неотложной является необходимость изменения правового статуса военных прокуроров и следователей, решения вопросов, связанных с обеспечением их жильем.

Осуществление таких мер нуждается в комплексном подходе и изменениях в законодательном регулировании деятельности прокуратур, на которые возлагается надзор за соблюдением законов в воинских формированиях.

Министр обороны поддержал принятое коллегией решение.