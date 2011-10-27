В Кировограде переименовали улицы Маркса и Ленина

Кировоградский городской совет принял решение переименовать четыре улицы, в том числе центральные Карла Маркса и Ленина.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения сегодня на сессии поддержало большинство депутатов – 49 из 67 присутствующих.

Улицам Карла Маркса и Ленина решено вернуть исторические названия - Большая Перспективная и Дворцовая соответственно. Также в честь выдающихся жителей города улицу Володарского переименовано на Арсения Тарковского, Поперечную вторую – на Литвинова (участник форсирования Днепра, Герой Советского Союза).

По словам председателя фракции Партии регионов в Кировоградском горсовете, одного из инициаторов переименования Юрия ТИТОВА, в областном центре 50% названий улиц отражают советскую историю, 25% - историю Украины и меньше 20% - историю города.

Ю.ТИТОВ отметил, что особых трудностей в связи с переименованием улиц жители Кировограда не почувствуют.

«Для того, чтобы заменить таблички на домах, необходимо около 12 тыс. грн. Думаю, найдем спонсоров среди предпринимателей. Паспортные столы готовы к процедуре перерегистрации, будут делать это бесплатно, так же налоговая служба. Справка из бюро технической инвентаризации стоит 53 грн., но для льготных категорий населения и пенсионеров бесплатно», - сообщил Ю.ТИТОВ.

По его словам, старые названия улиц могут использоваться до 31 декабря 2012 года.

Среди депутатов возникла дискуссия относительно целесообразности переименования улицы Ленина на Театральную. Ранее с соответствующим предложением выступали преподаватели нескольких украинских вузов, в том числе кировоградских, а также патриотически настроенные политические и общественные движения. Они апеллировали к тому факту, что слова «Дворцова» нет в украинском языке, это суржик. В то же время, на данной улице расположено здание первого украинского профессионального театра, который через год будет отмечать 130-летие основания.

Однако представитель топонимической комиссии назвал предложение вернуть улице Ленина историческое название Дворцова «взвешенным и обоснованным», поскольку оно первично и не переводится.

Против переименования вообще сегодня выступали коммунисты. Перед зданием Кировоградского городского совета они развернули десяток палаток, красных флагов и требовали «не трогать» названия улиц советского времени.