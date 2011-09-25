Отказ от перевода стрелок повредит украинскому фондовому рынку

Отказ от перехода на зимнее время нанесет ущерб биржевой торговле в Украине.

Такое мнение высказал глава правления «Украинской биржи» Олег Ткаченко на XIV международном форуме участников рынка капитала, который проходит в Алуште (Крым) 22-25 сентября.

Он объяснил, что решение парламента отказаться зимнего времени приведет к падению торговой активности на украинских биржах в этот период из-за увеличения разрыва в торгах с американскими биржевыми площадками.

«Понимаем ли мы, что теперь снова украинский рынок уже закончит работу к тому времени, когда начинают работать (Соединенные) Штаты», - приводит его слова ZN,ua.

Ткаченко пояснил, что сегодня украинский рынок имеет час (с 16:30 до 17:30), в течение которого его операторы могут отреагировать на открытие американских рынков.

В этой связи О.Ткаченко выступил с инициативой совместно с регуляторами и Национальным банком продумать возможность продления торговой сессии и времени проведения расчетов.

Участники рынка также отмечали, что решение парламента может создать некоторые проблемы из-за того, что операционные системы и некоторые программные продукты по-прежнему предусматривают перевод часов на час назад в последнее воскресение октября.

Напомним, что 20 сентября Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

Данным постановлением предусмотрено установить с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

В этом году от перевода стрелок отказались Россия и Беларусь.