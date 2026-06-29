На экранах Android-смартфонах начали появляться синие точки – что это значит

Функция направлена на повышение контроля над приватностью и не представляет угрозы для устройства.

Пользователи Android начали замечать в строке состояния новый индикатор в виде загадочной синей точки. Она появляется после обновления до Android 17 и уже вызвала вопросы у владельцев совместимых устройств.

Как выяснилось, это не ошибка и не сбой, а новый индикатор приватности от Google, сообщает Tech Advisor. Синяя точка сигнализирует о том, что одно из приложений прямо сейчас обращается к местоположению устройства через GPS или другие сервисы геолокации, например Google Maps.

Задача новой функции – повысить прозрачность работы приложений и дать пользователю быстрый способ понять, какие сервисы используют данные о местоположении. Возможно, приложение получает доступ к геолокации в фоновом режиме, и вы этого даже не замечаете.

Видео дня

При нажатии на синюю точку в верхней части экрана можно увидеть, какое именно приложение использует геолокацию.

По сути, синяя точка – это аналог уже знакомых пользователям индикаторов: маленькая зеленая точка, появившаяся в верхней части дисплея, указывает на использование камеры, а оранжевая – микрофона.

Эти индикаторы помогают вовремя заметить, если приложение использует камеру или микрофон без разрешения, а также позволяют контролировать расход ресурсов устройства.

По данным Tech Advisor, совместимые устройства Google Pixel уже получили эту фишку в обновлении Android 17. Владельцам смартфонов других брендов придется подождать несколько недель или даже месяцев, пока производители адаптируют систему под собственные оболочки.

Как понять, какое приложение использует геолокацию

Даже без новой функции пользователи Android могут вручную проверить, какие приложения имеют доступ к местоположению. Это можно сделать в настройках конфиденциальности.

На большинстве Android-фонов путь выглядит так: Настройки → Геолокация → Доступ приложений к геоданным. При необходимости можно отключить доступ к геолокации для отдельных приложений. Однако при следующем запуске они могут снова запросить разрешение.

УНИАН публиковал полный список телефонов, которые получат Android 17. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваш смартфон новое обновление системы – или, возможно, пришло время задуматься о его замене.

Ранее эксперты выбрали 5 старых смартфонов, которые смело можно брать в 2026 году. Эти устройства все еще обладают флагманской мощностью, получают долгую поддержку и при этом стоят значительно дешевле новых моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: