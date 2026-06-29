Борьба за лучшие места вышла из-под контроля: на Тенерифе ввели 'полицию шезлонгов'

Те, кто хочет занять лучшие места, приходят в зону бассейна задолго до открытия.

На одном из курортов Тенерифе – крупнейшего из островов архипелага Канарских островов – борьба за лучшие места у бассейна приняла такие масштабы, что администрация отеля решила ввести своеобразную "полицию шезлонгов". Видео с необычной системой быстро стало вирусным в соцсетях, сообщает Express.

Как отмечается, кадры сняла британская туристка Хоуп Дэвис во время отдыха в отеле курортного города Плайя-де-лас-Америкас на юге острова.

По словам туристки, желающие занять лучшие шезлонги приходили к входу в зону бассейна ещё в 7:30 утра, хотя открывали её только в 8:00.

Видео дня

На опубликованном в TikTok видео видно, как у входа стоят в очереди десятки людей, а охранник следит, чтобы никто не попал внутрь раньше установленного времени и не оставил полотенце на шезлонге.

Как только в восемь утра шлагбаум открыли, около 40 отдыхающих одновременно бросились к шезлонгам, пытаясь занять самые выгодные места у бассейна.

"Я проснулась рано и примерно с 7:30 наблюдала, как люди собирались в очередь и ждали открытия ворот в восемь. После этого всех впустили, чтобы они могли оставить полотенца на шезлонгах на весь день. Примерно 40 человек буквально бросились к ним", – рассказала Дэвис.

Ролик быстро набрал популярность в TikTok, а пользователи соцсетей активно обсуждали увиденное.

Многие признались, что не представляют себе такой формат отдыха.

"Представьте, что так продолжается две недели. Это настоящее испытание. Я никогда не понимал людей, которые соглашаются на такой отдых", – написал один из комментаторов.

Другой пользователь отметил: "Очень грустно. Это точно не тот отдых, о котором я мечтаю".

Еще один комментатор сравнил ситуацию с тем, "будто детей одновременно пустили в магазин с бесплатными сладостями".

Цены на отдых в Одессе

Напомним, что в Украине из-за ситуации с безопасностью выбор мест для отдыха остается ограниченным – Одесса и Одесская область фактически являются единственным направлением в стране, где можно провести отпуск у моря. В то же время высокий спрос на отдых в регионе отразился и на стоимости проживания.

Так, в паблике INSTAМАНІЯ опубликовали подборку цен на номера в местных отелях, которые шокировали пользователей соцсетей. Например, недельное проживание в отеле "НЕМО", расположенном на пляже "Ланжерон", в номере с тремя кроватями и включенным завтраком обойдется примерно в 126 тысяч гривен.

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