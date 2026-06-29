Как не следует использовать жалюзи в жару: распространённые ошибки, усиливающие нагрев

Неправильно опущенные жалюзи могут только усугубить ситуацию в жару.

В жаркие дни многие включают кондиционер и опускают жалюзи, чтобы охладить комнату. Но если делать это неправильно, в помещении может стать еще жарче, пишет Blikk.

Прямые солнечные лучи являются главным источником тепла. Если вовремя не закрыть окна жалюзи, солнце нагревает мебель и пол. Затем эти поверхности долго отдают тепло обратно в воздух, и в комнате становится еще жарче.

Кроме того, стоит помнить: одного только кондиционера недостаточно, если затенение недостаточное. Если помещение уже перегрето, кондиционеру приходится работать на полную мощность, расходуя больше электроэнергии, и все равно прохлада появляется не сразу. Поэтому лучше не допускать перегрева заранее – затенять комнату нужно ещё до того, как солнце сильно её нагреет. Ключевую роль играет профилактика, и главную роль в этом играют жалюзи и шторы.

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Почему не стоит оставлять открытое окно и полуопущенные жалюзи

Распространенная ошибка – оставлять окно открытым, когда жалюзи полузакрыты. В таком случае горячий воздух с улицы легко попадает внутрь, а защитный эффект почти исчезает. В жару окна лучше держать закрытыми, а проветривать комнату – ночью или рано утром, когда прохладнее.

Не все шторы способствуют затенению

Многие используют плотные тёмные шторы для затенения. Такие ткани действительно могут создавать ощущение защиты, но на самом деле они нагреваются и отдают тепло в комнату. Лучше выбирать светлые или специальные термошторы, которые отражают солнечный свет и помогают сохранять прохладу.

Также стоит избегать щелей между шторой и окном – даже небольшой зазор может быстро нагреться и свести эффект защиты на нет.

Еще больше интересного об использовании жалюзи

Ранее сообщалось, что найден лучший способ очистки запыленных жалюзи. Отмечалось, что существует одобренный экспертами метод, который значительно сокращает время очистки жалюзи.

Также УНИАН писал о простом способе очистить жалюзи от пыли и жира, не снимая их. Для этого понадобится всего лишь носок.

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