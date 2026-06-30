Вот почему российские истребители приземляются с парашютом, в отличие от самолетов США

Основная причина заключается в разном подходе к проектированию истребителей.

Российские истребители используют парашюты для посадки, в то время как американские боевые самолеты обходятся без них. В WION объяснили, с чем это связано.

Отмечается, что российские истребители приспособлены к посадке на коротких взлетно-посадочных полосах. Американские истребители рассчитаны на длинные взлетно-посадочные полосы и имеют мощные тормоза.

В издании добавили, что доктрина российской военной авиации предполагает, что истребители должны взлетать с неровных, поврежденных или коротких взлетно-посадочных полос, а также совершать на них посадку. Использование парашюта позволяет тяжелым самолетам весом свыше 20 тонн быстро останавливаться, не вылетая за пределы взлетно-посадочной полосы.

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Кроме того, в издании отметили, что российские авиабазы регулярно сталкиваются с морозной зимней погодой. Из-за этого бетонные взлетно-посадочные полосы покрываются скользким льдом и снегом. В таких условиях привычные тормоза в шасси теряют необходимое трение, что часто приводит к заносу.

Также в издании подчеркнули, что остановка истребителя оказывает огромную нагрузку на тормоза. Раскрытие тормозного парашюта мгновенно поглощает нагрузку в первые секунды приземления. Эта простая процедура значительно продлевает срок службы тормозов.

Американские истребители спроектированы, такие как F-15 и F-16, спроектированы для эксплуатации с больших авиабаз с чистыми взлетно-посадочными полосами длиной более 2 400 метров. Военная доктрина США опирается на мощные дисковые тормоза и аэродинамический наклон с подъемом носа.

Однако в издании упомянули то, что иногда западные ВВС прибегают к методу торможения парашютом. Например, истребители F-35A Королевских ВВС Норвегии оснащены специальным внешним подвесным парашютом, установленным на верхней части фюзеляжа.

Почему российские истребители оставляют позади себя дым

Ранее в WION объяснили, почему российские истребители оставляют позади себя заметный дым, в то время как современные американские самолеты не имеют такой особенности.

Истребители РФ выделяют заметный дым из-за неполного сгорания топлива в двигателях старого образца. Американские самолеты оснащены усовершенствованными топливными форсунками, обеспечивающими чистую работу без выделения дыма.

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