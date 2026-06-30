Прежде чем проверить документы, полицейские в некоторых странах прикасаются к автомобилю: вот зачем

У полицейских США есть вполне практическое объяснение этому жесту.

Водители часто замечают, что полицейский перед разговором обязательно прикасается рукой к их машине – к багажнику, крылу или фаре, пишет Interia Automotive.

Стало известно, что эта традиция появилась ещё в те времена, когда в полицейских автомобилях не было видеорегистраторов, а сами офицеры не носили нагрудных камер. Прикоснувшись к кузову, полицейский оставлял на нём свои отпечатки пальцев – это был простой способ "пометить" машину без каких-либо дополнительных инструментов.

Такой след мог пригодиться, если водитель вдруг сбегал с места проверки. Особенно это срабатывало в случаях с угнанными автомобилями или поддельными номерными знаками. Если машину впоследствии находили, отпечатки помогали доказать, что именно её останавливали полицейские.

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Как объясняют авторы, сами номерные знаки – не самое надежное доказательство: их можно снять или подделать. А одной записи с камеры часто недостаточно, чтобы точно опознать автомобиль, особенно если модель довольно распространенная. Физический след на кузове, напротив, повышает шанс позже идентифицировать машину.

Интересно, что, например, в Польше такой прием не прижился – там боятся, что прикосновение к автомобилю может повредить возможные следы преступления на кузове. А вот в Испании и Великобритании полицейские порой тоже кладут руку на крышу машины или мотоцикла во время разговора с водителем – и со стороны это выглядит вполне естественно.

Интересно знать

Раньше левостороннее движение было распространено почти во всём мире – в основном потому, что большинство людей правши, и им было удобнее держаться левой стороны дороги. Переломным моментом стала Франция, которая после революции законодательно закрепила именно правостороннее движение – отчасти в противовес Великобритании. Этот "тренд" быстро подхватили другие европейские страны, а окончательно правостороннее движение возобладало в эпоху автомобилестроения, когда производителям стало выгодно стандартизировать технику. Впрочем, Великобритания и её бывшие колонии – Индия, Австралия, Южная Африка, Новая Зеландия – левостороннее движение так и не отменили.

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