Украинский ЗРК 'Риф' с РК-10 уже защищает украинское небо: аналитики поделились подробностями

Разработка ЗРК продолжалась на момент полномасштабного вторжения России в Украину.

Украина уже производит и поставляет в армию собственные зенитные ракетные комплексы "Риф", сообщает Defense Express.

Издание отмечает, что их разработка продолжалась на момент полномасштабного российского вторжения и, несмотря на все сложности, её удалось завершить и довести до серийного производства.

Украинские военные рассказали, что служат на этом ЗРК с января 2026 года и активно используют его для перехвата вражеских дронов.

Видео дня

Аналитики сообщили, что основой для ЗРК "Риф" послужил старый ЗРК "Стрела-10". От него сохранились шасси МТЛБ, поворотный механизм пусковой установки и место оператора.

Сообщается, что пусковая установка рассчитана на четыре ракеты в транспортно-пусковых контейнерах, посередине которой расположена оптико-прицельная станция.

Издание сообщило, что она состоит из лазерного дальномера, визуального и тепловизионного каналов, а также системы наведения ракеты по лазерному лучу.

Уточняется, что в этом ЗРК использованы ракеты РК-10, оснащенные системой наведения типа "лазерная тропа", при которой прицельная станция ведет ракету к цели в структурированном лазерном поле.

Как отмечают аналитики, подобные системы наведения используются в шведском ЗРК RB-70 и британском Stormer, а также в новейших системах RapidRanger.

В сюжете "Суспильного" была показана работа ЗРК "Риф" по российскому дрону. Отмечается, что дальность в 4–5 км для РК-10 не является максимальной, поскольку для неё заявлялась возможность уничтожения цели на расстоянии до 10 км.

Аналитики отметили, что на видео видно, что на вооружении подразделения находится и ЗРК "Стрела-10", но в сюжете она вооружена лишь двумя ракетами. Отмечается, что ЗРК "Риф" демонстрируется с полным боекомплектом.

"Именно поэтому переход и прямое преобразование "Стрелы-10" в "Риф" имеет ключевое значение, поскольку вопрос о том, где брать ракеты для советских ЗРК, крайне сложен", – поясняет издание.

Украинское оружие: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что украинская компания "Аварид" представила новый морской дрон MOBIDIK. Он может оснащаться дронами класса middle strike и ракетами-дронами. MOBIDIK имеет шесть модификаций, которые уже существуют и используются. В ближайшее время морские дроны будут переданы украинским военным для выполнения боевых задач. Автономность работы MOBIDIK составляет до 120 часов, а запас хода – до 1400 км. Максимальная скорость дрона составляет 65 км/ч, а мореходность сохраняется при волнах высотой до 1,2 метра.

Также мы писали, что директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский считает, что серийного производства баллистических ракет в Украине не будет до конца войны. Он пояснил, что это связано с тем, что его придется постоянно совершенствовать для обхода российской ПВО. Храпчинский отметил, что во время войны обновлять вооружение следует каждые 3–6 месяцев. Этот процесс требует изменения технических характеристик и возможностей. Поэтому, по его мнению, любое современное оружие должно быть модульным.

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