В Монако прогремел взрыв, среди пострадавших есть украинцы, – Le Figaro

По информации издания, все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи – двое родителей и подросток.

В понедельник вечером, 29 июня, в Княжестве Монако прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел незадолго до 21:00 на улице Реверенда Пер Луи Фролла, сообщает Le Figaro со ссылкой на собственные источники в полиции.

Издание отмечает, что правительство Монако сообщило, что в результате взрыва по меньшей мере трое человек получили ранения, двое из них – тяжелые. Глава правительства Кристоф Мирман не исключил, что произошел теракт.

Прокурор Монако Тибо Стефан подтвердил изданию "Le Figaro", что двое человек находятся в критическом состоянии, а ещё один человек – в состоянии, не угрожающем жизни.

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По информации издания, все трое пострадавших являются членами одной украинской семьи. Оба родителя, в возрасте 50–60 лет, один из которых, вероятно, является украинским олигархом, находятся в состоянии абсолютной неотложности с угрозой для жизни, тогда как 13-летний подросток находится в состоянии относительной неотложности.

По данным украинских СМИ, речь может идти о бизнесмене Вадиме Еромалаеве. Он входил в список 100 самых богатых людей Украины.

В 2019 году Ермолаев отказался от гражданства Украины и получил гражданство Кипра.

В Украине против него были введены санкции, которые Ермолаев пытался обжаловать в суде.

Другие инциденты в мире

Ранее УНИАН сообщал, что в поселке Щапово в России на бывшего главу так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" Андрея Пинчука, который с 2014 года участвовал в российской агрессии против Украины, было совершено покушение. По имеющимся данным, Пинчук получил неизвестную посылку, открыл ее, после чего прогремел взрыв. В результате детонации был поврежден дом – взрывная волна выбила окна и повредила двери. В российских СМИ пишут, что Пинчук выжил.

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