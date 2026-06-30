Зачем на самом деле нужны зеленые огни на истребителях

Зеленые полосы на истребителях – это формационные огни, которые помогают пилотам видеть друг друга во время ночных полетов, поддерживать строй и избегать столкновений.

Многие люди видели ночью самолеты с красными и зелеными навигационными огнями, однако на военных истребителях можно заметить еще и дополнительные зеленые полосы вдоль фюзеляжа и хвоста. У них есть вполне практическое назначение, пишет Slash Gear.

Речь идет о так называемых формационных или "слизистых" огнях, которые используются для полетов в строю. Их начали внедрять еще в 1950-х годах во время Холодной войны, когда возникла необходимость обеспечить безопасное групповое передвижение боевых самолетов в темноте без излишней яркости, которая могла бы раскрыть их местонахождение.

Основная задача этих огней – помочь пилотам видеть своих напарников во время ночных миссий, дозаправки в воздухе или сложных маневров в строю. Благодаря этому самолеты могут поддерживать правильную дистанцию и избегать столкновений даже в сложных условиях видимости.

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В отличие от стандартных авиационных огней, которые хорошо видны издалека, формационные огни излучают тусклое зеленое свечение, иногда дополненное инфракрасным спектром. Их обычно могут различить только другие самолеты на близком расстоянии, что позволяет сохранять тактическую скрытность в воздухе.

Такие системы появились после анализа высокой аварийности ночных полетов еще во время Второй мировой войны. Впоследствии, с развитием реактивной авиации и ростом скоростей в период Холодной войны, потребность в безопасной визуальной навигации только возросла.

Несмотря на современные радары, ночные системы видения и другие технологии, формационные огни до сих пор используются даже на современных истребителях, включая самолеты пятого поколения. Они остаются простым, но эффективным способом повысить безопасность полетов в ночных операциях.

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