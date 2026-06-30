Математическая задача со спичками, где все решает одна палочка

Головоломки со спичками давно используются для измерения интеллекта и способности к решению проблем. Они популярны в социальных сетях и могут стать отличным способом развлечься, бросив вызов себе или своим друзьям.

Они также весьма полезны, так как тренируют внимательность, воображение и логику, навыки решения задач в условиях ограниченного времени.

Сегодня УНИАН предлагает опробовать свои силы в новой довольно заковыристой головоломке, для решения которой вам отводится целых 50 секунд.

Видео дня

Перед вами ложное уравнение: 0+1+2=7. Вам нужно переместить всего одну спичку, чтобы превратить его в правильное. Хватит ли у вас сил, чтобы уложиться в назначенное время?

Математическая задача со спичками, где все решает одна палочка

Эта головоломка раскроет ваш интеллект и навыки решения проблем, бросив вызов вашему мозгу. На первый взгляд уравнение сложное и запутанное, и решение совсем неочевидно, но с концентрацией и креативностью вы сможете найти правильный ответ.

Головоломки со спичками - это весёлый и сложный способ потренировать наш ум. Они заставляют нас мыслить нестандартно, проявлять креативность и обращать внимание на детали, чтобы разгадывать загадки.

Для решения этой задачи важно сохранять спокойствие и концентрацию, а также не бояться быстро перебирать различные варианты. Обращайте внимание на ключевые элементы и на знаки, а также попробуйте посмотреть на уравнение под разными углами.

Если вы смогли справиться с головоломкой за отведенное время – поздравляем, ваши логические способности и внимательность на высоте. Если же правильный ответ от вас ускользнул, не волнуйтесь, ниже показано, как нужно решить эту задачу.

Математическая задача со спичками, где все решает одна палочка

Чтобы превратить уравнение в правильное, вам нужно всего лишь переместить палочку со второго знака "+" к цифре 0, таким образом превратив "+" в "-", а 0 - в 8. В результате получится 8+1-2=7.

Если вам понравилась эта задача, попробуйте и другие наши головоломки. Например, попробуйте исправить вот это уравнение одной спичкой.

Вас также могут заинтересовать новости: