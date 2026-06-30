Математическая задача со спичками, где все решает одна палочка

Вам необходимо справиться за 50 секунд.

Головоломки со спичками давно используются для измерения интеллекта и способности к решению проблем. Они популярны в социальных сетях и могут стать отличным способом развлечься, бросив вызов себе или своим друзьям.

Они также весьма полезны, так как тренируют внимательность, воображение и логику, навыки решения задач в условиях ограниченного времени.

Сегодня УНИАН предлагает опробовать свои силы в новой довольно заковыристой головоломке, для решения которой вам отводится целых 50 секунд.

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Перед вами ложное уравнение: 0+1+2=7. Вам нужно переместить всего одну спичку, чтобы превратить его в правильное. Хватит ли у вас сил, чтобы уложиться в назначенное время?

Эта головоломка раскроет ваш интеллект и навыки решения проблем, бросив вызов вашему мозгу. На первый взгляд уравнение сложное и запутанное, и решение совсем неочевидно, но с концентрацией и креативностью вы сможете найти правильный ответ.

Головоломки со спичками - это весёлый и сложный способ потренировать наш ум. Они заставляют нас мыслить нестандартно, проявлять креативность и обращать внимание на детали, чтобы разгадывать загадки.

Для решения этой задачи важно сохранять спокойствие и концентрацию, а также не бояться быстро перебирать различные варианты. Обращайте внимание на ключевые элементы и на знаки, а также попробуйте посмотреть на уравнение под разными углами.

Если вы смогли справиться с головоломкой за отведенное время – поздравляем, ваши логические способности и внимательность на высоте. Если же правильный ответ от вас ускользнул, не волнуйтесь, ниже показано, как нужно решить эту задачу.

Чтобы превратить уравнение в правильное, вам нужно всего лишь переместить палочку со второго знака "+" к цифре 0, таким образом превратив "+" в "-", а 0 - в 8. В результате получится 8+1-2=7.

Если вам понравилась эта задача, попробуйте и другие наши головоломки. Например, попробуйте исправить вот это уравнение одной спичкой.

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