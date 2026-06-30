Вокруг некоторых картин сложился целый мир пугающих историй, слухов и легенд о "проклятии".

Многие произведения искусства окружены не только восхищением зрителей, но и мрачными легендами. Более того, некоторые картины даже получают репутацию "проклятых" или "наделенных призраками" из-за странных и порой пугающих историй, связанных с ними. Рассмотрим жуткие картины известных художников, которые, по слухам, обладают мистическими свойствами.

Проклятые картины - ТОП-5 полотен с жуткой историей

Хотя существование сверхъестественных сил научно не доказано, некоторые якобы проклятые картины и их истории продолжают будоражить воображение и привлекать тысячи людей по всему миру не своим видом, а историями, которые стоят за их созданием.

"Женщина дождя", Светлана Телец

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Как только речь заходит про самые загадочные картины современности, нельзя не упомянуть работу украинской художницы Светланы Телец, написанную в 1996 году. По словам автора, перед созданием полотна ее на протяжении нескольких месяцев не покидало ощущение чьего-то незримого присутствия. Художница рассказывала, что образ картины словно возник перед ней сам, а рука будто двигалась без ее воли.

После выставки в Виннице картину несколько раз покупали и возвращали обратно. Владельцы утверждали, что ощущали постоянное наблюдение, видели странные сны и испытывали необъяснимый страх.

"Руки противятся ему", Билл Стоунхэм

Эта картина американского художника Билла Стоунхэма, созданная в 1972 году, уже давно стала интернет-легендой. На ней изображены мальчик и кукла, стоящие перед стеклянной дверью, за которой виднеются многочисленные детские ладони.

Сам художник объяснял, что дверь символизирует границу между реальностью и миром фантазий, а кукла выступает своего рода проводником. Однако после появления картины в сети появились слухи, что персонажи якобы покидают полотно по ночам или меняют свое положение.

Загадочные картины мира - почему их связывают с проклятиями

Прежде чем мы продолжим, следует уточнить, что какими бы ни были так называемые проклятые картины мира, все подобные предположения основаны лишь на слухах и интерпретациях, а не на доказанных фактах. Тем не менее это не отнимает у них загадочной или пугающей атмосферы, особенно учитывая реальную биографию некоторых из авторов.

"Смерть и дитя", Эдвард Мунк

Довольно часто загадочные картины художников оказываются глубоко связаны с личными трагедиями авторов, и творчество норвежского художника Эдварда Мунка не является исключением. В детстве он потерял мать и сестру, и пережитая боль неоднократно отражалась в его работах.

При этом с одной из версий его картины "Смерть и дитя" связана городская легенда о проклятии: посетители выставок утверждали, что глаза девочки будто следят за ними, а рядом с полотном слышится едва различимый шепот. А некоторые бывшие владельцы даже рассказывали, что фигура ребенка якобы на время исчезала с картины.

"Кошмар", Генри Фюзели

Написанная в 1781 году картина швейцарского реалиста Генри Фюзели стала настоящим символом готического искусства. И по сей день многие жуткие картины художников не пугают публику так, как "Кошмар": на полотне изображена спящая женщина, на груди которой сидит зловещий демон-инкуб, а из темноты выглядывает голова лошади.

Необычное сочетание персонажей произвело сильное впечатление на современников. Многие воспринимали картину как изображение настоящего демонического существа, являющегося людям во сне. В итоге, благодаря этой мрачной атмосфере работа на протяжении более двух столетий связывалась с различными загадочными историями и проклятиями.

"Фигура с мясом", Фрэнсис Бэкон

Одной из самых пугающих картин XX века считается работа ирландского художника Фрэнсиса Бэкона "Figure with Meat". Центральное место на полотне занимает искаженная человеческая фигура, созданная по мотивам портрета Папы Римского Иннокентия X, а за ней находится разрезанная туша животного.

Картина производит тяжелое впечатление не только из-за своего сюжета, но и из-за биографии самого художника, пережившего сложное детство. Искусствоведы считают, что Бэкон вложил в произведение собственные страхи, отчаяние и ощущение безысходности. При этом многие зрители признаются, что испытывают рядом с полотном необъяснимую тревогу, какую не вызывали даже самые проклятые картины.

Ранее мы писали, какие самые страшные картины в мире.

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