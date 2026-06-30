Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,50 грн, а евро – 50,88 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 30 июня, снизился на 1 копейку и составляет 45,12 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 1 копейку и составляет 51,54 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,88 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи – 51,30 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 30 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 44,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,17 грн за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в конце месяца валютный рынок традиционно привлекает повышенное внимание бизнеса и населения, но курсовых сенсаций ждать не стоит. Согласно его прогнозу, курс доллара в Украине в последние дни июня и в начале июля будет колебаться в пределах 44,6–45,25 гривни, а евро – 51,5–52,5 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: