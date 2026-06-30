Кому принадлежат плоды дерева соседа, если ветки свисают на ваш двор: разъяснение адвоката

Эксперт объяснил, как действовать через суд, если корни повреждают дорожки.

Споры между соседями из-за деревьев, ветви которых свисают на чужой участок, довольно распространены в частном секторе. Ветви могут затенять участок, корни – повреждать дорожки, а плоды – попадать на чужой газон. Адвокат Станислав Лифлянчик в комментарии УНИАН рассказал, имеет ли владелец земли право их собирать, можно ли обрезать ветки чужого дерева без разрешения и что делать, если дерево реально мешает пользоваться участком.

Если ветки дерева соседа свисают на ваш участок, кому принадлежат его плоды – вишни, груши, яблоки?

"Эти плоды принадлежат тому, на чьем участке они фактически находятся. Специального закона по этому поводу нет, но существует определенная судебная практика, согласно которой владелец территории, над которой нависают ветки деревьев, имеет право собирать эти плоды", – пояснил правовед.

Если дерево занимает часть территории, затеняет её, а опавшие листья или другие части дерева попадают на эту землю, это свидетельствует о фактическом пользовании участком, добавил он.

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В то же время владелец самого дерева не всегда может забрать эти плоды, поскольку для этого ему нужно получить доступ к чужой территории. А владелец земельного участка имеет право не разрешать такой доступ.

Что делать владельцу участка, если соседское дерево мешает, затеняет его огород?

"Это можно расценивать как нарушение. Не обязательно, что дерево плодовое, и не обязательно, что нам эти плоды вообще нужны. Но представим ситуацию: у меня на территории дорогостоящий газон, за которым я ухаживаю. А ветка соседского дерева залезла на мою территорию, нависает над этим газоном и портит его – это нарушение со стороны соседа, который обязан содержать свою собственность так, чтобы она не наносила ущерба интересам других людей", – отметил адвокат.

В таком случае владелец земли должен обратиться к соседу и попросить устранить препятствия – например, обрезать ветки. Если сосед отказывается это сделать, вопрос можно решить через суд. В иске можно потребовать устранить препятствия в пользовании земельным участком путем обрезки веток или, при необходимости, удаления дерева. После получения соответствующего решения суда его можно исполнить в установленном законом порядке.

"Но мы же понимаем, что читатель может сказать, что это абсурд. То есть из-за дерева мне идти в суд, тратить деньги на адвоката, на судебный сбор? Более того, этот процесс может занять несколько месяцев, и к тому же неизвестно, чем он закончится, ведь могут потребоваться какие-то экспертизы, чтобы установить, действительно ли имело место нарушение и т. п. И наши граждане, как правило, выходят из этой ситуации самовольно – берут пилу и просто пилят чужое дерево на своей территории", – рассказывает адвокат.

Если же по этому поводу у владельца дерева возникают претензии, то уже он должен обращаться в суд и доказывать, что ему был нанесен ущерб.

В целом в Украине вопрос добрососедства до сих пор недостаточно урегулирован, подчеркнул эксперт.

"Было бы эффективнее, если бы существовали местные органы или службы, которые могли бы рассматривать подобные конфликты – например, как в некоторых европейских странах, где за нарушение правил содержания территорий могут налагаться штрафы. В Украине такого механизма пока нет, а было бы круто, кстати", – подытожил он.

Имеет ли право владелец участка требовать от соседа обрезать дерево, если оно растет слишком близко к границе или создает неудобства? Например, если речь идет не о ветвях, а о том, что корни могут прорасти и испортить дорожки или насаждения?

"Здесь всё то же самое. Это дерево уже не ветвями нарушает право собственности другого соседа, а корнями. Но здесь уже будет более конкретный ущерб. Вот я привёл в пример газон. Но фонтанчики, дорожки или насаждения, которые были испорчены, уже можно оценить – они стоят денег, и, следовательно, ущерб превращается из некоего эфемерного (когда плоды падают на газон) в довольно конкретный и материальный", – отметил правовед.

И в таком случае владелец участка, которому причинен ущерб, может обратиться в суд с иском об устранении препятствий в пользовании своим имуществом. То есть потребовать, чтобы сосед, например, обрезал дерево или удалил его.

Решить вопрос путем обращения в правоохранительные органы можно только в случае нарушения государственных строительных норм (ГСН), которые определяют требования к размещению различных объектов на земельных участках, в частности для того, чтобы не нарушать права соседей.

"Есть альтернатива: сейчас, когда строятся новые коттеджные поселки, как правило, там формируется свое сообщество и самоуправление, где устанавливаются определенные правила. Если в уставных документах будут предусмотрены какие-то штрафы или иная ответственность за подобные действия – это может быть более эффективно", – отметил юрист.

Какая ответственность может наступить, если без разрешения срезать ветки соседского дерева или собрать плоды, которые сосед считает своей собственностью?

"Я отвечу "очень теоретически". То есть теоретически владелец этого дерева может обратиться в полицию. Потому что это самовольное проникновение на его территорию и повреждение его имущества. То есть это можно квалифицировать как уголовное преступление. Но оно будет расцениваться как настолько незначительное, что, скорее всего, правоохранительные органы либо не отреагируют, либо, даже если отреагируют, то просто вынесут предупреждение", – пояснил правовед.

Владелец дерева теоретически также может обратиться в суд и потребовать компенсацию, если считает, что ему был нанесен ущерб. Например, если дерево имело для него определенную ценность, и он сможет доказать размер убытков или моральный ущерб.

"Некоторые растения с годами не только растут, но и увеличивают свою ценность и даже могут повышать стоимость недвижимости. Здесь можно провести специальную экспертизу, которая определит стоимость растения с учетом его вида, возраста, размера, и использовать это в качестве основания для требований о возмещении убытков. Однако на практике это довольно сложно", – говорит адвокат.

По его словам, основные проблемы возникают с доказательствами причинения ущерба и т. п.

Например, если дерево внезапно засохло, и владелец утверждает, что сосед как-то повлиял на это, – это практически невозможно доказать даже с помощью видеозаписи: если съемка велась скрытно, то есть человек не был предупрежден о видеонаблюдении, такую запись могут не принять в качестве доказательства в суде из-за нарушения правил ее получения.

Поэтому подобные ситуации часто превращаются в так называемые "соседские войны", подчеркнул эксперт.

Чтобы избежать подобных проблем, владельцам частных домов стоит создавать местные сообщества или органы самоорганизации, которые могли бы помогать решать конфликты между соседями до обращения в суд, ещё раз отметил эксперт.

справка Станислав Лифлянчик Основатель и владелец «Лифлянчик и партнеры» Соучредитель, управляющий партнер адвокатской фирмы «ПАКС», адвокат по вопросам бизнеса и семьи.

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