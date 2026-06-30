Синоптик Диденко назвала точную дату, когда жара ослабнет по всей Украине

Первыми понижение температуры почувствуют жители западных областей, а затем и на остальной территории страны станет прохладнее.

Жаркая погода в Украине продлится еще несколько дней, но все же вскоре температура снизится. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известная синоптик Наталья Диденко.

"Жара еще продлится, ее ослабление ожидается 2 июля в западных областях, а 3–4 июля – на остальной территории Украины", – сообщила эксперт по погоде.

Сегодня же, по ее данным, на западе страны ожидается сильная жара +33...+38 градусов. Немного ниже температура будет на юге и в центре – +30...+35 градусов. На севере температура поднимется до +30...+34, а наиболее комфортно сегодня будет на востоке, где термометры покажут +26...+29.

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Как охладиться в жару – советы врача

Жара становится всё опаснее, поэтому важно знать, как правильно охлаждаться без вреда для здоровья. Семейный врач, кандидат медицинских наук Игорь Заставный советует пить достаточно обычной негазированной воды, ориентируясь на потребности организма, а не на фиксированные нормы. Для дополнительного охлаждения можно добавлять в воду лед и периодически умывать лицо и голову.

Врач подчеркивает, что мокрые волосы не вызывают простуду – вирусные инфекции не связаны с сквозняками.

Также нельзя накрывать детскую коляску тканью, ведь это нарушает циркуляцию воздуха и может быть опасным.

В самые жаркие часы – с 11:00 до 17:00 – лучше избегать пребывания на солнце и носить головной убор.

Чтобы охладить дом, можно поставить перед вентилятором емкости со льдом или днем держать окна и шторы закрытыми, чтобы уменьшить нагрев помещения.

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