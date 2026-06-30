В 'самой чистой деревне Азии' туристам каждое воскресенье запрещают въезд – и на это есть причина

Молиннонг расположен в нескольких километрах от границы с Бангладеш на северо-востоке Индии.

Туризм кардинально изменил жизнь индийской деревни Молиннонг, однако после десятилетий популярности местные жители решили: по крайней мере один день в неделю должен принадлежать только им, пишет ВВС.

Каждую субботу в деревню, где проживает около 600 человек, приезжает до тысячи туристов. Они прогуливаются по ухоженным улицам, фотографируются среди цветов и проверяют, действительно ли этот населенный пункт заслуживает звания "самой чистой деревни Азии", которое принесло ему популярность по всей Индии.

Впрочем, с января 2026 года ситуация изменилась. Раз в неделю чёрные металлические ворота, установленные на единственной дороге, ведущей в село, закрывают, а возле них дежурят местные жители. В воскресенье туристов, приезжающих всего на один день, больше не впускают, несмотря на потерю доходов от такого решения.

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Местные жители объясняют, что стремятся хотя бы раз в неделю вернуться к тому, что называют "настоящей деревенской жизнью".

Как чистота сделала деревню знаменитой

Молиннонг расположен в нескольких километрах от границы с Бангладеш в штате Мегхалая на северо-востоке Индии.

В 2003 году журнал Discover India признал его самой чистой деревней Азии. Для страны, которая долгое время испытывала серьезные проблемы с санитарией, это стало настоящей сенсацией.

Чистота здесь давно стала частью культуры. Детей с раннего возраста приучают заботиться о порядке. Каждое утро перед школой многие выходят на улицы, чтобы подмести опавшую листву и опорожнить мусорные баки. Жители самостоятельно утилизируют органические отходы и тщательно ухаживают за общественными территориями.

Дополнительное внимание к деревне привлек премьер-министр Индии Нарендра Моди. После запуска общенациональной кампании "Чистая Индия" в 2014 году он упомянул Молиннонг в своем радиообращении.

"Для местных жителей поддержание чистоты стало привычкой. Это вселяет уверенность в том, что благодаря усилиям граждан вся страна может стать чище", – отметил он.

Туризм принёс благосостояние, но изменил жизнь общины

После получения престижного звания Молиннонг быстро стал популярным туристическим направлением. Многие жители оставили сельское хозяйство и открыли гостевые дома, рестораны и сувенирные лавки. Для туристических автобусов обустроили парковку, рядом появились чайные и торговые павильоны.

Однако спустя более двадцати лет постоянного потока посетителей, который ещё больше вырос благодаря социальным сетям, сельский комитет решил ввести определённые ограничения.

Основной причиной стало то, что подавляющее большинство населения Молиннонга – христиане. По словам местных жителей, в воскресенье они хотят спокойно посещать богослужения, а не работать на туристов.

Член сельского комитета Прешес Хонгдуп пояснил, что нововведение призвано сохранить культурную самобытность общины и тот порядок, благодаря которому деревня и стала известной.

"Нам нужен перерыв. Если хотя бы один день в неделю мы закрываемся для туристов, то можем вернуться к настоящей деревенской жизни", – отметил он.

Местная жительница Фестиваль Харримба, которая берет с туристов символическую плату за прогулку по знаменитому бамбуковому мосту в центре деревни, поддерживает это решение.

"Теперь у нас есть время сходить в церковь, побыть на службе, помолиться. Если в воскресенье здесь много туристов, это мешает", – говорит она.

Еще до официального запрета большинство заведений не работали по воскресеньям. Открытыми оставались лишь два ресторана, поэтому гостям было сложно даже купить воду или перекусить

Цена популярности

Впрочем, запрет не распространяется на туристов, которые бронируют жилье в Молиннонге на выходные и остаются с субботы по воскресенье. Воспользовавшись этим исключением, автор статьи решил провести в деревне выходные, чтобы воочию увидеть, как живет местная община.

По дороге от парковки к центру деревни гостей встречают деревянные скамейки и многочисленные таблички с надписью "Не плевать", предупреждающие, что за нарушение правил предусмотрен штраф.

Пока местные мужчины подстригали декоративные кусты, один из туристов поинтересовался, можно ли приобрести срезанные ветки. В ответ садовник лишь улыбнулся и протянул их бесплатно.

В центре деревни возвышается большая церковь с красной крышей, основанная ещё в 1902 году. Хотя примерно 80 % населения Индии исповедует индуизм, в штате Мегхалая значительное влияние оказали европейские христианские миссионеры, которые начали работать здесь ещё в середине XIX века. Именно поэтому большинство представителей народа кхаси – крупнейшей коренной этнической группы региона – сегодня являются христианами.

Именно важная роль церкви в жизни общины во многом объясняет, почему жители готовы хотя бы раз в неделю отказываться от доходов от туризма ради совместной молитвы и богослужений.

В то же время туризм кардинально изменил жизнь деревни. По словам Прешеса Хонгдупа, до 2003 года Молиннонг даже не имел нормального дорожного сообщения с соседними населёнными пунктами. Однако после того, как о нём узнала вся страна, изолированное поселение быстро превратилось в известный туристический центр.

На вопрос, принесла ли такая популярность пользу местным жителям, Хонгдуп показал новые бетонные дома, которые, по его словам, были построены именно благодаря доходам от туризма. Ещё поколение назад многие семьи могли позволить себе лишь хижины с соломенными крышами.

Автор также поинтересовался, не вызывает ли запрет на въезд туристов по воскресеньям недовольство среди владельцев местного бизнеса, ведь они теряют часть прибыли в выходные. Однако никаких признаков несогласия он не заметил.

Наоборот, один из местных жителей возле церкви заверил, что население деревни "на сто процентов христианское", а решение закрывать Молиннонг для однодневных туристов каждое воскресенье поддерживает вся община.

Порядок на других курортах

Напомним, на одном из курортов Тенерифе – крупнейшего из островов архипелага Канарских островов – администрация отеля ввела "полицию шезлонгов". Соответствующее видео сняла британская туристка Хоуп Дэвис во время отдыха в отеле курортного города Плайя-де-лас-Америкас. Желающие занять лучшие шезлонги приходят к входу в зону бассейна еще в 7:30 утра, хотя открывали ее только в 8:00. Но их не пускают до открытия.

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