Американская семья купила дом в Европе за 11 500 евро: почему они решились на это

Супруги выбрали место, о котором большинство туристов никогда не слышали.

Американская семья покинула Нью-Йорк (США), переехала в один из европейских городов и приобрела двухэтажный дом за 11 500 евро, пишет Ziare.

Издание сообщило, что Кассандра Тресл и ее муж, Алекс Нинман, не пожалели о переезде, заявив, что "нашли другой образ жизни" в Италии.

Женщина рассказала, что работала в операционном отделе технологического стартапа, а её муж – в Whole Foods, когда в 2019 году они решили переехать в Европу.

Видео дня

Сначала они жили в Чехии у дедушки Кассандры. В 2020 году у пары родилась дочь. Сегодня они живут в небольшом городке в регионе Абруццо в Италии, примерно в трех часах езды от Рима.

"Хотя многих американцев, переезжающих за границу, привлекают крупные города или известные туристические центры, такие как Флоренция, мы выбрали место, о котором большинство туристов никогда не слышали", – рассказала Кассандра.

Она добавила, что выбрала для себя другой образ жизни и не может представить, что вернётся в США в ближайшие годы.

В статье отмечается, что, как и многие американцы, эти двое молодых людей выросли в убеждении, что успех означает постоянное совершенствование – более просторные дома, более новые автомобили, более значительные достижения и более насыщенный график.

"Со временем мы начали задумываться, действительно ли что-то из этого делало нас счастливее. Хотя мы и не стремились к какой-то сказочной версии жизни за границей, нам хотелось больше времени, большей гибкости и более сильного чувства связи с окружающими", – пояснила женщина.

Она призналась, что Италия подарила им так много из того, чего, как они чувствовали, им не хватало.

Поясняется, что проживание в небольшом городе позволило супругам приобрести дом за наличные, не беря на себя финансовое бремя, которое часто сопутствует владению жильем в США.

"Мы заплатили 11 500 евро, или примерно 13 100 долларов, за наш дом – двухэтажный дом с двумя спальнями, площадью чуть менее 100 квадратных метров, с третьей спальней в подвале, а также мансардой – и, по моим подсчётам, мы вложили ещё примерно 15 000 евро, или около 17 100 долларов, в ремонт", – отметила женщина.

По её словам, питание, уход за детьми и другие расходы здесь более доступны. Более низкая стоимость жизни дала им передышку и позволила меньше сосредотачиваться на том, чтобы зарабатывать всё больше и больше.

"Я сохранила свою работу в сфере технологий и сначала работала удаленно. Но как только мы освоились, я почувствовала, что могу уволиться. Сейчас я зарабатываю меньше, занимаясь маркетингом для итальянской туристической компании и создавая контент, но этот компромисс того стоит", – рассказала Кассандра.

Однако, по словам женщины, решение поселиться здесь было не только финансовым – их привлекло и чувство общности.

"Мы хотели стать частью этого места и вносить свой вклад в его развитие, а не искать временных приключений или жить в "пузыре" экспатов. Покупка дома стала для нас своеобразным обязательством строить будущее в сообществе, которое приняло нас с распростертыми объятиями. В нашем городе люди не держат между собой такой дистанции, которую мы часто ощущали, растучи в США", – пояснила она.

В статье добавляется, что соседи часто останавливаются на улице, чтобы с ними поговорить, а друзья могут неожиданно зайти в гости. Это не считается назойливым; это часть заботы одних о других.

"Это чувство единства становится особенно заметным летом. Когда заканчивается учеба, жизнь переносится на площадь и улицы. После ужина семьи собираются на улице, а дети бегают из одного конца города в другой, играя вместе. Местные фестивали заполняют календарь, и август часто кажется долгим общим праздником", – рассказала Кассандра.

Она признала, что сначала, когда они впервые приехали в это место, это казалось им необычным, но сейчас считается нормальным.

"Здесь нас радует то, что они окружены сообществом, которое их знает и заботится о них. Помимо английского, чешского и итальянского, девочка начинает осваивать местный диалект – языковую традицию, передаваемую из поколения в поколение в этом регионе. В некоторой степени она становится частью усилий, направленных на сохранение этой культуры", – добавила Кассандра.

По словам женщины, хотя для неё и её мужа Италия всегда будет страной, которую они выбрали, а итальянский – иностранным языком, над которым ещё предстоит работать, тем не менее для их дочери это просто дом.

"В нашем городке здесь, в Абруццо, мы нашли место, где могли наслаждаться жизнью и чувствовать связь с окружающими нас людьми. Именно такой жизни мы стремимся для себя и нашей дочери, которая, надеемся, и в дальнейшем будет расти с глубоким чувством принадлежности", – пояснила Кассандра.

Другие интересные новости

Ранее УНИАН сообщал, что жительница Великобритании покинула Лондон ради "арктического рая".

Также мы писали, что супруги из Флориды продали все свое имущество, чтобы дожить свои дни в кругосветном путешествии на круизных лайнерах.

Вас также могут заинтересовать новости: