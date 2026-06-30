Российские солдаты находятся на линии фронта всего 20–35 минут, – CBS News

Россия могла потерять почти полмиллиона солдат погибшими, отмечает издание.

Российские солдаты на некоторых участках фронта могут рассчитывать на то, что проживут в среднем всего от 20 до 35 минут. Об этом пишет CBS News со ссылкой на оценки российских военных блогеров.

Издание отмечает, что хотя самостоятельно они не могут проверить это утверждение, однако подобная информация появляется всё чаще в российских военных каналах. Это свидетельствует о том, что всё больше россиян осознают потери в войне, которые Кремль долгое время пытался скрыть.

Журналисты ссылаются на британскую разведку, которая сообщала на прошлой неделе, что только погибших РФ потеряла в этой войне почти 500 тысяч солдат. Тогда как, по подсчетам украинского Минобороны, общие потери РФ в убитых и раненых уже составляют более 1,4 млн.

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Отмечается, что на фоне роста количества БПЛА на фронте увеличивается и "зона поражения", из-за чего потери РФ нарастают быстрыми темпами. Этому способствует и тактика инфильтрации РФ. Также издание ссылается на оценки, свидетельствующие о том, что в этой войне больше россиян гибнет, чем получает ранения. Это стало первым подобным случаем в современных войнах. Однако, отмечают журналисты, нехватка личного состава ощутима и среди Сил обороны Украины.

"Нехватка людских ресурсов является проблемой с конца летнего наступления 2023 года. У нас были случаи, когда пехота проводила на позициях более года без ротации", – отметил Роб Ли, украинский военный аналитик.

Несмотря на это, отмечает издание, украинским войскам удалось более эффективно защитить своих солдат, в частности, заменив часть пехоты на дроны. Они не только участвуют в боевых действиях, но и задействуются в медицинской эвакуации и логистике. На этом фоне потери РФ в настоящее время в восемь раз превышают потери Украины, отмечают журналисты. И всё больше россиян начинают самостоятельно ощущать последствия войны.

Издание ссылается на результаты опроса, которые свидетельствуют, что у 31% россиян один или несколько членов семьи были мобилизованы на войну против Украины. И этот показатель на 14% выше, чем в 2022 году, пишет издание.

Потери РФ: важные новости

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Россия ежемесячно теряет от 30 до 35 тысяч солдат в Украине погибшими и ранеными. В то же время он отметил, что Кремль продолжает выдвигать нереалистичные требования относительно завершения войны в Украине.

О том, что Путин не отказывается от своих первоочередных целей в войне против Украины, свидетельствуют его заявления, отмечают аналитики из Института изучения войны. Пока Украина, ЕС и США готовы возобновить переговоры, кремлевский диктатор продолжает требовать фактической капитуляции Киева, отмечают эксперты.

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