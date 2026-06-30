В Совете Европы раскрыли методы, которыми пытаются избавиться от украинских беженцев

Речь идет о сокращении выплат, проблемах с жильем и росте враждебности.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти рассказал, какими способами в отдельных странах ЕС пытаются заставить украинских беженцев вернуться домой. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По словам комиссара, он лично общался с украинцами во многих европейских странах и слышал много историй о так называемом "сжатии".

"Я видел сокращение социальных выплат, что создает серьезные трудности для людей. Я видел сокращение в жилищных программах. Хорошо, если человек может позволить себе арендовать жилье. Но для пенсионеров и людей без средств это большая проблема", – отметил он

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Как стало известно, больше всего от финансового давления страдают именно пенсионеры и люди без достаточных средств – для них потеря поддержки становится серьезной проблемой. По словам мужчины, параллельно растет и враждебность по отношению к украинцам, хотя это явление не носит массовый характер.

"Украинцы попадают под общую антииммигрантскую риторику ультраправых сил, которые хотят обвинять мигрантов во всех проблемах общества. Это популистская чепуха, и с ней нужно бороться. Это очень опасно", – подчеркнул О'Флаэрти.

По его мнению, причиной недовольства местных жителей могла стать слишком щедрая поддержка украинцев в начале полномасштабной войны. Впрочем, комиссар убежден, что ситуацию не стоит доводить до выселения людей, которые до сих пор нуждаются в защите – особенно сейчас, когда российские атаки на гражданское население являются самыми интенсивными за всё время войны.

Временная защита – изменения

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предлагает продлить временную защиту для граждан Украины до марта 2028 года, однако в то же время хочет отменить её для отдельных категорий. В частности, защита не будет предоставляться вновь прибывшим украинским мужчинам в возрасте 23–60 лет, подлежащим мобилизации, – тогда как те, кто уже получил статус ранее, смогут его продлить.

Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, более 9,6 млн украинцев до сих пор остаются беженцами или внутренне перемещенными лицами из-за полномасштабной войны. За пределами Украины находятся 5,9 млн украинских беженцев, ещё 3,7 млн имеют статус ВПЛ. В ООН подчеркивали, что часть возвращений не является добровольным выбором – людей вынуждает возвращаться исчерпание финансовых ресурсов и сокращение программ поддержки в странах ЕС.

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