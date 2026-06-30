На Украину надвигаются грозы: пять областей в опасности (список)

Синоптики объявили сегодня предупреждение.

На вторник, 30 июня, в ряде областей Украины объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"30 июня днём в Закарпатье и Прикарпатье грозы, в отдельных районах град, шквалы 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

I уровень опасности объявлен в следующих областях:

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Закарпатская;

Львовская;

Ивано-Франковская;

Тернопольская;

Черновицкая.

Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность.

Днем в южной части местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Также в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. На остальной территории ожидается погода без осадков.

Ожидается ветер со скоростью 5-10 м/с. Днем воздух прогреется до +29°...+34°, на западе и юго-западе страны ожидается сильная жара +35°...+38°. В восточных областях термометры покажут умеренные +24°...+29°.

В Киевской области сегодня будет небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области +29°...+34°, а в Киеве термометры покажут +31°...+33°.

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