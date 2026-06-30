Укргидрометцентр сообщил, чего ждать от погоды в ближайшие три дня

Синоптики прогнозируют жару и местами осадки.

На выходных в Украину пришел раскаленный воздух из северных районов Африки. По данным Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшие три дня жаркая погода продолжится.

По данным синоптиков, температура ночью составит +16°...+23°, а днём +27°...+34°. 30 июня и 1 июля на западе и юге страны ожидается сильная жара +35°...+38°.

Что касается осадков, то сегодня в Закарпатье и Прикарпатье, а также местами в южной части ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. 1 июля осадки пройдут на крайнем западе, а 2 числа – в западных областях. На остальной территории в ближайшие дни будет сухо.

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Когда жара в Украине ослабнет – прогноз

Жаркая погода в Украине пока не отступает, однако уже в ближайшие дни ожидается постепенное снижение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По её прогнозу, первые признаки ослабления жары появятся 2 июля в западных областях. Уже 3–4 июля станет прохладнее и в остальных областях нашей страны.

Сегодня же самые высокие температуры прогнозируются на западе Украины – воздух прогреется до +33...+38 градусов. В центральных и южных областях ожидается +30...+35, на севере +30...+34. Самая умеренная температура сохранится на востоке, где столбики термометров покажут +26...+29 градусов.

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