Скрытая угроза от пауэрбанков: постоянная зарядка может нанести вред технике

Возможность зарядить гаджет в дороге без доступа к розетке – это несомненное удобство. Но существуют три опасных фактора.

Смартфоны, планшеты и ноутбуки стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а вместе с ними вошло в привычку и использование портативных зарядных устройств (внешних аккумуляторов). Однако, как отмечает издание BRG, бесконтрольное или неправильное использование портативных зарядок таит в себе серьезные риски. Речь идет не о призывах полностью отказаться от этих устройств, а о необходимости осознавать их конструктивные и эксплуатационные недостатки ради сохранения собственной безопасности и долговечности дорогостоящей техники.

1. Риск перегрева и реальная пожарная опасность

Главный и самый опасный фактор риска – это склонность литий-ионных аккумуляторов к возгоранию. Хотя сертифицированные powerbank от известных брендов имеют многоуровневую защиту, рынок переполнен дешевыми ноунейм-моделями низшего ценового сегмента.

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Стремление сэкономить заставляет производителей использовать низкокачественные компоненты и дешевые материалы. В результате во время работы устройство начинает сильно перегреваться. Даже если дело не дойдет до открытого пламени, критические температуры делают корпус горячим на ощупь, что может привести к ожогам, и создают постоянную угрозу короткого замыкания в кармане или сумке пользователя.

2. Иллюзия абсолютного удобства и потери энергии

Несмотря на обещанный комфорт, использование портативных зарядных устройств сопровождается рядом технологических и логистических ограничений, о которых часто забывают:

По-настоящему вместительный и мощный аккумулятор не может быть невесомым. Чаще всего такие устройства оказываются довольно громоздкими (иногда толщиной более 2,5 см), что делает их постоянное ношение с собой обременительным.

Чтобы зарядить сам внешний аккумулятор перед выходом из дома, нужно потратить несколько часов, что нивелирует концепцию "быстрого решения".

При передаче энергии от аккумулятора к смартфону часть ресурса неизбежно рассеивается в виде тепла. Из-за этого реальная ёмкость устройства всегда меньше номинальной, заявленной на коробке.

3. Деградация и преждевременный износ аккумулятора смартфона

Регулярная подзарядка гаджета от портативного блока может негативно повлиять на химический состав оригинального аккумулятора телефона. Прежде всего это касается попыток постоянно поддерживать заряд смартфона на отметке 100%. Такой подход создает эффект перезарядки, провоцирует микроциклы и ускоряет износ аккумулятора.

Ситуация ухудшается, если устройство выдает нестабильную силу тока или некорректное напряжение, что является типичной проблемой некачественных внешних блоков питания. Без встроенных контроллеров, регулирующих подачу энергии в соответствии со спецификациями вашего смартфона, внешний аккумулятор постепенно выводит из строя контроллер питания самого телефона.

Эксперты советуют не экономить на собственной безопасности: перед покупкой необходимо тщательно изучать технические характеристики и отзывы о конкретных моделях зарядных устройств. В то же время, если у вас остались старые портативные зарядные устройства, которые уже не справляются с современными смартфонами, им можно найти альтернативное применение – например, для питания маломощных LED-фонариков или USB-вентиляторов.

Чем грозит постоянное использование внешних аккумуляторов

Согласно материалу издания SlashGear, распространённая привычка оставлять внешний аккумулятор подключённым к сети на всю ночь таит в себе серьёзную опасность как для самого устройства, так и для безопасности дома. Новые исследования доказывают, что потенциальные риски от такой ночной зарядки значительно выше, чем считалось ранее. Источником проблемы является специфика функционирования литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов, которыми оснащено большинство современных портативных зарядных устройств.

Отметим, что внешние аккумуляторы уже давно стали неотъемлемыми спутниками в поездках и быту, выручая в условиях отсутствия доступа к электросети. Однако специалисты предупреждают: одна популярная привычка пользователей способна не только существенно ухудшить качество процесса зарядки, но и спровоцировать критические последствия – от сильного перегрева до полного выхода устройства из строя. Как отмечает издание BGR, опасность заключается в подключении USB-хаба непосредственно к внешнему аккумулятору.

С одной стороны, такая схема кажется рациональной, ведь позволяет заряжать несколько гаджетов одновременно от одного источника. Однако в реальных условиях подобный подход создает чрезмерную нагрузку на внешний аккумулятор.

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