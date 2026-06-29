Окажутся 'в ловушке': Чубаров рассказал, какая ситуация в Крыму заставит Москву сесть за стол переговоров

Для этого необходимо полностью прекратить поставки топлива, товаров и боеприпасов на полуостров.

Если российская оккупационная группировка в Крыму окажется "в мешке", то Москва будет вынуждена просить Киев о переговорах. Об этом в эфире "Киев24" заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он перспективу использовать фактор Крыма как аргумент для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

"Это может закончиться тем, что Москва будет вынуждена пригласить Киев, просить, умолять, чтобы сесть за стол переговоров. Это если нам удастся окончательно перекрыть поставки и топлива, и любых других материалов, товаров, боеприпасов в Крым. И тогда российская оккупационная группировка окажется в мешке", – сказал он.

Да, добавил он, если этот "мешок" удастся очень прочно завязать, то Москве некуда будет деваться. Зато Киев знает, какие условия выставить Москве.

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Что касается того, что такие действия со стороны Киева якобы могут привести к эскалации со стороны Кремля, Чубаров заметил: "А что же нам тогда делать? Соглашаться на дальнейшую оккупацию наших земель? Это нормальные действия страны, ставшей жертвой агрессии, по защите и попытке освободить свои земли, захваченные агрессором".

Председатель Меджлиса также выразил мнение, что абсолютное большинство партнеров Украины видят, что Украина способна успешно вести войну, поэтому военная помощь с их стороны будет усиливаться.

Топливный кризис

Как сообщалось, в России из-за ударов украинских дронов по нефтяной инфраструктуре стремительно ухудшается ситуация с топливом.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что во временно оккупированном Россией Крыму действует черный рынок топлива. По его словам, еще несколько недель назад цена за литр топлива там составляла примерно 200 гривен, а сейчас – 250.

Кроме того, отметил он, водителям грузовиков за рейс в Крым полторы недели назад предлагали 2–2,5 тысячи долларов. По состоянию на вечер 28 июня эта сумма выросла уже до 4,5–6,5 тыс. долларов за рейс.

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