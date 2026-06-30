В Европе раскрыли, сколько украинцев не вернется на Родину после войны

У украинцев есть самые разные причины оставаться за границей.

По сравнению с 2022 годом в ЕС выросло число украинцев, которые не планируют возвращаться на Родину. Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

"В 2022 году примерно треть хотела вернуться домой, треть – остаться в стране пребывания, а треть не знала. Последние данные указывают на соотношение примерно 50/50 между теми, кто хочет вернуться, и теми, кто хочет остаться", – сказал О'Флаэрти.

Он добавил, что во время личных встреч украинцы называют ему различные причины, по которым они не хотят возвращаться на Родину. В частности, он отметил большое количество матерей, которые не хотят заставлять детей бросать школы или университеты в стране пребывания.

Видео дня

"Другие рассказывают о том, как они устроились и наладили связи. Они создают семьи в стране, которая их приняла. Поэтому это уже не имеет смысла. Эта страна стала для них домом. Но значительная часть людей говорит, что очень хочет домой. Они любят свою страну и хотят участвовать в её восстановлении. А некоторые пожилые люди просто хотят провести последние годы в месте, которое они знают и которое они любят. Так что причины очень разнообразны", – добавил О'Флаэрти.

Украинцы за рубежом: важные новости

Ранее агентство ЕС "Евростат" сообщало, что около 4,33 миллиона украинцев проживают только в странах Евросоюза и имеют статус временной защиты. Почти треть из них, а именно 1,3 млн, проживают в Германии.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что около 5,7 млн украинцев в целом были вынуждены выехать из Украины из-за вторжения РФ. При этом он выражает уверенность, что эти украинцы вернутся домой.

Вас также могут заинтересовать новости: