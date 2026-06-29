Влияние CBAM на Украину оказалось в 200 раз большим, чем прогнозировала Еврокомиссия, - эксперт

По его словам, идея CBAM заключалась в том, чтобы производители из третьих стран не имели конкурентного преимущества перед европейскими компаниями, которые уже оплачивают выбросы CO₂ в рамках системы торговли квотами ЕС.

Украинская металлургия уже ощущает негативное влияние механизма углеродной корректировки импорта (CBAM), который Европейский Союз ввел с 1 января 2026 года. Несмотря на первоначальную цель выровнять условия конкуренции между европейскими и иностранными производителями, на практике этот механизм превратился в дополнительный торговый барьер для экспортеров.

При этом его последствия для Украины - в 200 раз больше, чем прогнозировала Еврокомиссия. Об этом в эфире "Громадского радио" заявил аналитик GMK Center, кандидат экономических наук Андрей Глущенко.

По его словам, идея CBAM заключалась в том, чтобы производители из третьих стран не имели конкурентного преимущества перед европейскими компаниями, которые уже платят за выбросы CO₂ в рамках системы торговли квотами ЕС. Предполагалось, что это также будет стимулировать декарбонизацию промышленности в других странах. Но ожидаемого эффекта не произошло.

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"CBAM превратился скорее в торговый барьер, который затрудняет доступ к европейскому рынку", - отметил Глущенко.

Он пояснил, что сам по себе механизм не способен обеспечить сокращение выбросов - для этого нужны значительные инвестиции в новые технологии производства, большинство из которых пока не являются коммерчески доступными. В отсутствие таких технологий дополнительные платежи фактически становятся еще одним производственным налогом, который увеличивает себестоимость продукции.

Особое внимание эксперт уделил ситуации в Украине. По его словам, регламент CBAM предусматривает возможность применения исключений в случае форс-мажорных обстоятельств, в частности масштабного разрушения промышленной и транспортной инфраструктуры. Однако Европейская комиссия не предоставила Украине отсрочку в применении механизма, поскольку ранее оценила его потенциальное влияние лишь на уровне 0,01% ВВП до 2030 года.

Впрочем, фактические результаты свидетельствуют о том, что эти расчеты были ошибочными, говорит эксперт: по оценкам GMK Center, действие CBAM может обойтись Украине в 2,1% ВВП к 2030 году, что эквивалентно потере производственных мощностей двух металлургических комбинатов.

Эксперт также сообщил, что в настоящее время в Европейском парламенте продолжаются дискуссии о возможном поиске отдельного решения для Украины, поскольку условия полномасштабной войны существенно ограничивают возможности украинских предприятий инвестировать в декарбонизацию и быстро адаптироваться к новым экологическим требованиям ЕС.

Как известно, украинское правительство ведет переговоры с Европейской комиссией о возможном отсрочке финансовых обязательств по механизму CBAM для Украины. В то же время представители бизнеса подчеркивают: без оперативных решений сочетание CBAM и новых квот, введенных ЕС, может привести к дальнейшему сокращению экспорта, производства и валютных поступлений в украинскую экономику.

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