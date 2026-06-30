С Бандерой Украина не войдет в Европейский Союз, – заявил министр обороны Польши

Владислав Косиняк-Камыш добавил, что Польше никто не будет указывать, как голосовать по вопросу вступления того или иного государства в Евросоюз.

У Украины возникнут серьезные проблемы с вступлением в ЕС, если УПА и ОУН останутся на знаменах, заявил лидер "Польской крестьянской партии", вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat News.

"Нельзя в ЕС ставить на пьедестал тех, кто разрушает европейское сотрудничество. С Бандерой в Европейский Союз Украина не войдет. Нам никто не будет указывать, как мы должны голосовать за вступление того или иного государства в Европейский Союз", – заявил Косиняк-Камыш.

Также он добавил, что Украина не получит от Польши обещанные самолеты МиГ, поскольку Варшава не получила от Киева дроны:

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"Я предложил, на мой взгляд, очень партнерский подход. МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала это приняли, но не реализовали, поэтому нет МиГов для Украины, потому что нет дронов или дронных возможностей для Польши".

Косиняк-Камыш признал, что Украина в настоящее время обладает значительными возможностями в сфере беспилотников и начала сотрудничество в этом направлении с партнерами из Ближнего Востока.

"У них настолько большие возможности, что когда им поставляют военную технику, то иногда речь идет о символическом, но очень важном аспекте: чтобы они поделились ноу-хау, частично предоставили доступ к технологиям. Они действительно очень сильны в этом. И они на это согласились, но потом вышли из этих договоренностей", – заявил польский политик.

При этом глава Минобороны Польши отметил, что не считает ошибкой решения польского правительства передать Украине военную технику в начале конфликта без каких-либо условий.

"Они поступили правильно, скажу больше: я поступил бы так же. Они поступили правильно, и тогда Украина находилась в гораздо более сложном положении", – отметил Косиняк-Камыш.

Напряженность между Украиной и Польшей: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранительные органы Польши депортировали девять украинцев и двух белорусов, которых подозревают в использовании российских средств с целью вербовки беженцев из Украины. Предполагается, что украинцы за обещанные средства должны были организовать демонстрации против украинского правительства на территории Польши. С целью разжигания протестов использовались эмоциональные темы, в том числе коррупционные скандалы, затронувшие власть президента Украины Владимира Зеленского, а также другие события из области внутренней политики Украины. В Агентстве внутренней безопасности Польши отметили, что целью депортированных было подрывание общественного доверия, разжигание напряженности и использование людей, спасающихся от войны, в качестве инструмента российской операции влияния.

Также мы писали, что в Польше задержали 36-летнего гражданина Украины, которого подозревают в публичных угрозах в адрес президента Кароля Навроцкого. По информации полиции, внимание правоохранителей привлекли высказывания, опубликованные на одном из интернет-каналов. Мужчине инкриминируют оскорбление конституционного органа Республики Польша в связи с угрозами в адрес президента. Такое правонарушение предусмотрено статьей 226 Уголовного кодекса Польши.

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