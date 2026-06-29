У Беларуси есть потенциал 'сжечь' 50 тысяч человек, но Лукашенко этого не хочет, - военный

Луценко подчеркивает, что никто и не собирается пересекать границу Беларуси.

Нейтралитет – это сейчас синоним выживания для самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом в комментарии УНИАН сказал Игорь Луценко, командир подразделений операторов беспилотников, основатель Центра поддержки аэроразведки.

"Главный аспект в том, что никто не собирается пересекать их границу", – заявил Луценко, отвечая на вопрос, является ли реальным сигналом готовности к действиям заявление Беларуси о том, что она ответит с применением всего своего потенциала, если ВСУ пересекут ее границу.

В то же время Луценко подчеркнул, что Украине необходимо, в частности, чтобы в Беларуси не было российских ретрансляторов для дронов и роуминга карт российских операторов в беларуской сети, а также поставок нефтепродуктов и продукции оборонного назначения в Россию.

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"Я бы воспринимал это заявление в контексте того, что Беларусь должна серьезно что-то заявить", – отметил он и добавил, что это рассчитано скорее на самих беларусов, а не на Россию.

Есть ли у Беларуси такие ресурсы

Также на вопрос, есть ли у Беларуси ресурсы и реальное намерение якобы "ответить всем потенциалом" – учитывая, что параллельно Институт изучения войны (ISW) фиксирует сопротивление Лукашенко втягиванию в войну, но он сам убрал эти российские ретрансляторы по требованию Киева, Луценко отметил, что на месте Лукашенко подумал бы об определенных договоренностях, ведь Россия слабеет, а Украина становится сильнее в определенных сегментах.

Что касается потенциала Беларуси в плане войск и техники, он подчеркнул, что "у них есть потенциал просто сжечь 50 тысяч своих людей в наступлениях на наши позиции с дронами".

Кроме того, говорит командир, "беларусы – не россияне, там какая-то своя атмосфера".

"Они гордились тем, что не воюют", – отметил он.

Да, отмечает военнослужащий, повышение таких ставок – это повышение рисков для Лукашенко.

"Заинтересован ли он в том, чтобы таким образом использовать весь потенциал? Просто бросить биороботов, пехоту? Не думаю", – подчеркнул Луценко.

Почему Беларусь могла бы вступить в войну

На вопрос, что должно произойти, чтобы Минск действительно вступил в войну, он ответил, что это понимание того, что эта война будет недолгой и победоносной. То есть он встал бы на сторону страны-победителя.

"Но пока ни та, ни другая сторона не может предложить ему такую войну. Поэтому он ничего не будет делать", – сказал командир.

Да, подчеркнул Луценко, "нейтралитет сейчас – это для Лукашенко синоним его выживания".

"Нейтралитет. Ни в ту, ни в другую сторону", – добавил он.

Что сказали в Беларуси

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Беларусь прекратила работу на своей территории ретрансляторов, которые координируют российские атаки дронов по Украине. Он подчеркнул, что в противном случае Украина сделает это самостоятельно через неделю.

Впоследствии Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы на территории Беларуси прекратили свою работу.

В то же время Игорь Секрета, заместитель министра иностранных дел Беларуси, заявил, что Беларусь ответит с применением всего своего потенциала, если ВСУ пересекут ее границу. По его словам, украинцы знают об этом.

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