Как называется харьковский зоопарк

Харьковский зоопарк – старейший в Украине и один из первых во всей Европе. За более чем столетнюю историю он превратился из небольшой университетской выставки в крупный экологический центр, на уникальные коллекции которого приезжают посмотреть люди со всего региона. Разберемся, какая история стоит за этим местом и как попасть в харьковский зоопарк сегодня.

Харьковский зоопарк - фото и исторические факты

Там, где находится зоопарк в Харькове, ранее располагалось западное крыло Университетского сада (ныне - сад Шевченко). В 1895 году по инициативе Общества акклиматизации там был создан природный уголок для обучения и наблюдения за различными животными. И хотя первоначальная коллекция зверей была небольшой, она быстро расширялась благодаря научным обменам и поддержке академического сообщества.

Как называется харьковский зоопарк

В итоге в начале XX века зоопарк активно рос: были построены новые вольеры, открыт аквариум, появились первые экспозиции крупных животных. К Первой мировой войне парк уже содержал десятки видов – от птиц и лисиц до медведей, львов и экзотических копытных. 

Видео дня

Впрочем, первая половина XX века стала для некоторых из них непреодолимым испытанием: во время революций и войн место неоднократно подвергалось артобстрелам и несло большие потери среди животных. При этом зоопарк пользовался популярностью среди немецких военных, дислоцировавшихся в городе.

Зоопарк в Харькове бесплатный

В послевоенные десятилетия все разрушения быстро восстановили: его коллекция вновь начала расти, появились новые виды животных, а также были построены современные для того времени вольеры и водоемы.

После 1991 года зоопарк столкнулся с периодом недофинансирования и лишь в 2016 году началась его масштабная реконструкция, продлившаяся вплоть до 2021 года и существенно изменившая подход к содержанию животных – от тесных клеток к просторным природным зонам. 

Как выглядит зоопарк в Харькове сейчас - цены и часы работы

Харьковский зоопарк сейчас включает более тысячи животных около двухсот видов. Среди них – крупные хищники, приматы, птицы, копытные, а также уникальные для Украины экспозиции, включая пингвинов и азиатского слона. Реконструкция прежде всего сделала зоопарк более просторным для самих животных, ликвидировав часть старых экспозиций и строений в пользу новых био-зон.

Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026
Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026
Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026
Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026
Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026
Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026
Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026
Фото Харьковский зоопарк, 2026 29 июня 2026

Кстати, чтобы ничего не перепутать, стоит также уточнить, какие зоопарки есть в Харькове - ведь если учитывать лишь заведения под открытым небом, можно выделить два таких места:

  • собственно, центральный зоопарк Харькова в парке Шевченко;
  • а также зоопарк в региональном комплексе "Фельдман-Экопарк" на Киевском шоссе.

Что касается того, сколько стоит вход в зоопарк в Харькове, то с начала полномасштабного вторжения он бесплатный для всех посетителей, собственно, как и проезд на любом виде городского транспорта, с помощью которого до него можно добраться.

Однако важно учитывать, до скольки работает зоопарк в Харькове, ведь несмотря на то, что во многих источниках временем закрытия указано 18:00, посетителей пускают на территорию только до 17:00 – за час до окончания работы зоопарка.

Ранее мы писали, какая самая старая церковь в Харькове.

Вас также могут заинтересовать новости: