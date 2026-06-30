Харьковский зоопарк уже более века остается одной из главных достопримечательностей города.

Харьковский зоопарк – старейший в Украине и один из первых во всей Европе. За более чем столетнюю историю он превратился из небольшой университетской выставки в крупный экологический центр, на уникальные коллекции которого приезжают посмотреть люди со всего региона. Разберемся, какая история стоит за этим местом и как попасть в харьковский зоопарк сегодня.

Харьковский зоопарк - фото и исторические факты

Там, где находится зоопарк в Харькове, ранее располагалось западное крыло Университетского сада (ныне - сад Шевченко). В 1895 году по инициативе Общества акклиматизации там был создан природный уголок для обучения и наблюдения за различными животными. И хотя первоначальная коллекция зверей была небольшой, она быстро расширялась благодаря научным обменам и поддержке академического сообщества.

В итоге в начале XX века зоопарк активно рос: были построены новые вольеры, открыт аквариум, появились первые экспозиции крупных животных. К Первой мировой войне парк уже содержал десятки видов – от птиц и лисиц до медведей, львов и экзотических копытных.

Видео дня

Впрочем, первая половина XX века стала для некоторых из них непреодолимым испытанием: во время революций и войн место неоднократно подвергалось артобстрелам и несло большие потери среди животных. При этом зоопарк пользовался популярностью среди немецких военных, дислоцировавшихся в городе.

В послевоенные десятилетия все разрушения быстро восстановили: его коллекция вновь начала расти, появились новые виды животных, а также были построены современные для того времени вольеры и водоемы.

После 1991 года зоопарк столкнулся с периодом недофинансирования и лишь в 2016 году началась его масштабная реконструкция, продлившаяся вплоть до 2021 года и существенно изменившая подход к содержанию животных – от тесных клеток к просторным природным зонам.

Как выглядит зоопарк в Харькове сейчас - цены и часы работы

Харьковский зоопарк сейчас включает более тысячи животных около двухсот видов. Среди них – крупные хищники, приматы, птицы, копытные, а также уникальные для Украины экспозиции, включая пингвинов и азиатского слона. Реконструкция прежде всего сделала зоопарк более просторным для самих животных, ликвидировав часть старых экспозиций и строений в пользу новых био-зон.

Кстати, чтобы ничего не перепутать, стоит также уточнить, какие зоопарки есть в Харькове - ведь если учитывать лишь заведения под открытым небом, можно выделить два таких места:

собственно, центральный зоопарк Харькова в парке Шевченко;

а также зоопарк в региональном комплексе "Фельдман-Экопарк" на Киевском шоссе.

Что касается того, сколько стоит вход в зоопарк в Харькове, то с начала полномасштабного вторжения он бесплатный для всех посетителей, собственно, как и проезд на любом виде городского транспорта, с помощью которого до него можно добраться.

Однако важно учитывать, до скольки работает зоопарк в Харькове, ведь несмотря на то, что во многих источниках временем закрытия указано 18:00, посетителей пускают на территорию только до 17:00 – за час до окончания работы зоопарка.

Ранее мы писали, какая самая старая церковь в Харькове.

Вас также могут заинтересовать новости: