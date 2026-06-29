Один ингридиент придаст яичнице-глазунье необычный вкус и аромат

Для новых вкусов можно экспериментировать с маслом для жарки.

Многие любят есть на завтрак яйцо-глазунью с тостом, намазанным маслом. Но чаще всего из растительных жиров выбирают для жарки яиц оливковое или подсолнечное масло. Но чтобы добавить в блюдо необычного аромата можно попробовать кунжутное масло, говорится на сайте The Kitchn.

Кунжутное масло можно хранить неподалеку от плиты, в прохладном, темном месте. Если использовать бутылку за пару месяцев, то оно не успеет прогоркнуть. Так же, как и подсолнечное масло, кунжутное наливается прямо в сковороду. Оно придает жареному яйцу насыщенный вкус, ореховый привкус, который так хорошо сочетается, например, с рисом.

Как жарить яйцо на кунжутном масле:

Видео дня

Нагрейте 1/2 чайной ложки обжаренного кунжутного масла в небольшой сковороде с антипригарным покрытием на среднем-слабом огне, пока масло не начнет слегка мерцать.

Аккуратно разбейте яйца в сковороду и приправьте щепоткой соли. Готовьте до желаемой степени прожарки. Переложите яйцо на тарелку, поджаренный хлеб или в теплую миску с рисом.

Если вы хотите сначала попробовать вкус, разбавьте кунжутное масло любым другим, например оливковым. А если вы хотите усилить вкус, то в сковороду с кунжутным маслом можно добавить щепотку чили.

А если вы действительно хотите подчеркнуть вкус кунжута, посыпьте сковороду обжаренными семечками кунжута, как только масло нагреется, перед тем как добавить яйцо, а затем дополнительно посыпьте семечками сверху, чтобы получить яйцо, жаренное с кунжутом.

Можно ли жарить на кунжутном масле - что говорят диетологи

Напомним, что кунжутное масло может не только улучшить вкус блюда, которое вы готовите, но и обогатить организм питательными веществами. Оно бывает нескольких видов. Самые распространенные - легкое (или нежареное) и поджаренное кунжутное масло. Легкое кунжутное масло имеет более высокую точку дымления и более мягкий вкус, что делает его пригодным для пассеровки, запекания или жарки. Поджаренное кунжутное масло темнее, ароматнее и обычно используется как заправка к блюдам.

Вас также могут заинтересовать новости: