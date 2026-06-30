Британия планирует потратить $6,5 миллиардов на производство дронов

Министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что беспилотные системы определяют современную войну.

Великобритания намерена вложить 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,5 миллиардов долларов) в производство беспилотников в течение следующих четырех лет. Как пишет Reuters, это предусмотрено в Плане инвестиций в оборону, который будет представлен во вторник.

Отмечается, что план будет сосредоточен на ударных беспилотниках, автономных системах и беспилотных кораблях и подводных лодках, отдавая предпочтение технологиям, а не боевым кораблям, чтобы отразить реальность современной войны, основываясь на опыте Украины.

"Эти кардинальные инвестиции укрепят наши Вооруженные силы", – сказал премьер Британии Кир Стармер.

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Новый министр обороны Великобритании Дэн Джарвис заявил, что беспилотные системы определяют современную войну, и программа развития оборонной промышленности обеспечит солдатам более быстрое получение необходимой помощи.

Reuters отмечает, что Украина использует 200 000 беспилотников в месяц в своей войне против России, и технологические инновации происходят в течение нескольких недель, а не лет, необходимых для разработки крупных платформ, которые были главной составляющей британской безопасности в постсоветскую эпоху.

Правительство Британии также заявило в воскресенье, что откажется от планов по замене устаревающих эсминцев и вместо этого закупит как минимум шесть "универсальных боевых кораблей", которые будут служить центрами управления для беспилотных систем.

Британская армия - новости

Ранее сообщалось, что в британской армии вводят тренировки по стендовой стрельбе, чтобы научить солдат лучше сбивать российские дроны.

Также The Telegraph писал, что главной проблемой Британии остаётся абсолютная неспособность вести длительную интенсивную войну из-за деградации промышленной базы после десятилетий финансовых сокращений. Сейчас в распоряжении британской армии находится около 10 000 беспилотников, что фактически равно количеству дронов, которое Вооруженные силы Украины расходуют за один день ожесточенных боев.

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