На примере Украины: солдаты США сами начали собирать боевые дроны, – BI

Более 150 ударных беспилотников американские военные собрали собственными силами с помощью 3D-печати и одобренных комплектующих.

Армия США все активнее внедряет опыт Украины в сфере беспилотников. Во время масштабных военных учений бригада из состава 101-й воздушно-десантной дивизии задействовала сотни ударных дронов, причем более половины из них военнослужащие собрали собственноручно, пишет Business Insider.

Во время апрельской ротации в Объединенном учебном центре боевой готовности в Форт-Полке (штат Луизиана) бойцы 3-й мобильной бригадной боевой группы использовали сотни различных беспилотников. Их задействовали для разведки, наблюдения, уничтожения датчиков и средств радиоэлектронной борьбы условного противника, а также для выполнения рискованных задач, в частности прорывов.

Как пояснил командир бригады полковник Райан Белл, из 228 ударных беспилотников одноразового применения около 150 были изготовлены самими солдатами 101-й воздушно-десантной дивизии.

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По его словам, военные на базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки собирают дроны из комплектующих, одобренных для использования американскими военными. На сборку одного такого беспилотника уходит всего несколько часов, а один солдат может изготовить примерно два аппарата в день. Самым сложным этапом остаются пайка и работа с микрочипами.

Одним из таких беспилотников стал A101 – собственная разработка дивизии. Его производство обходится примерно в 750 долларов (более 31 тысячи гривен), а планер, детонатор и боевую часть печатают и собирают непосредственно на месте.

В США отмечают, что 3D-печать становится одним из ключевых направлений развития военных беспилотников. В значительной степени этому способствовал опыт Украины, где возможность быстро печатать детали вблизи линии фронта позволила оперативно создавать недорогие дроны и адаптировать их к конкретным боевым задачам.

Американские военные также подчеркивают, что печать запасных частей может сыграть критически важную роль в случае сбоев в логистике во время будущих боевых действий. Кроме того, это позволяет быстро изменять конструкцию беспилотников в соответствии с новой тактикой или вооружением противника.

По словам Белла, одним из примеров таких разработок стал напечатанный на 3D-принтере механизм для сброса ручных гранат с дронов. Разработанный 101-й дивизией дизайн уже передали другим воинским подразделениям, чтобы они могли самостоятельно изготавливать такие компоненты.

Опыт Украины – как страны НАТО учатся воевать с помощью дронов

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Великобритания намерена инвестировать 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6,5 миллиардов долларов) в производство беспилотников в течение следующих четырех лет.

Отмечается, что план будет сосредоточен на ударных беспилотниках, автономных системах, а также беспилотных кораблях и подводных лодках, отдавая предпочтение технологиям, а не боевым кораблям, чтобы отразить реалии современной войны, опираясь на опыт Украины.

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