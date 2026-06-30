Действия Трампа помогли приблизить конец войны в Украине, – журналист The Telegraph

Он отметил, что когда Вашингтон перестал финансировать Украину, он больше не мог отдавать ей приказы.

Президент США Дональд Трамп никогда не собирался помогать Украине одержать победу. Но, возможно, он все равно это сделал, пишет журналист Билл Броудер в статье для The Telegraph.

Броудер объясняет, что, лишив Америку контроля над Киевом, глава Белого дома предоставил Украине свободу перенести войну на территорию России.

В статье вспоминается, как Трамп во время президентской кампании неоднократно обещал, что положит конец войне в Украине за 24 часа.

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"Конечно, он этого не сделал. Прошло уже более 1 580 дней с начала этой войны, и она до сих пор продолжается", – констатирует журналист.

В то же время он подчеркивает, что ирония заключается в том, что собственные действия Трампа, ни одно из которых не было направлено на помощь Украине, возможно, приблизили конец этой войны больше, чем что-либо ранее.

Отмечается, что бывший президент США Джо Байден пообещал, что Америка будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", и направил военную помощь на сумму более 66 млрд долларов.

"Это приветствовалось. Но помощь сопровождалась разрушительным условием. В обмен на американское оружие Вашингтон требовал, чтобы Украина не предпринимала ничего, что могло бы привести к "эскалации". Администрация Байдена полностью проглотила путинские ядерные угрозы и поставила Киев в безвыходное положение", – говорится в статье.

Броудер объясняет, что на практике это означало, что Украина могла наносить удары по российским войскам только после того, как те пересекут границу Украины.

"Подумайте, насколько это было абсурдно. Россия могла совершенно безопасно сосредотачивать свои войска на границе. Украина должна была ждать, пока эти войска вторгнутся на ее территорию, прежде чем ей разрешили открыть ответный огонь".

По мнению автора, именно это и стало причиной затягивания войны. Хотя Россия и несла огромные потери, но время все равно было на её стороне.

Отмечается, что одним из первых решений Трампа на посту главы Белого дома стало прекращение поставок американских средств и оружия.

Президент США потребовал, чтобы Украина возместила США стоимость помощи, предоставленной Байденом, в рамках одностороннего соглашения о добыче полезных ископаемых.

Журналист добавляет, что Трамп унизил Владимира Зеленского на глазах всего мира во время той встречи в Овальном кабинете, сказав ему: "У тебя нет никаких козырей".

"Это деморализовало Украину и всех, кто хочет, чтобы Россия проиграла. Но это открыло новые возможности", – считает он.

Отмечается, что когда Вашингтон перестал финансировать Украину, он больше не мог отдавать ей приказы.

"Поводок отпустили. Соединённые Штаты больше не могли требовать от Украины, чтобы она не наносила удары по целям на территории России. Это единственное изменение изменило ход войны".

Броудер констатирует, что уже несколько месяцев Украина использует собственные беспилотники и ракеты, чтобы вывести из строя российскую нефтеперерабатывающую и экспортную отрасль.

Когда в июне Путин открывал в Санкт-Петербурге свой флагманский экономический форум, так называемый "российский Давос", мероприятие началось с украинского удара по городскому нефтяному терминалу и черного дыма, нависшего над городским горизонтом. Кроме того, в гавани горел военный корабль.

"Его гости прибыли на место, где их встретила картина войны, приблизившейся к дому", – говорится в статье.

Автор отмечает, что убытки реальны: порой эти удары выводили из строя почти четверть нефтеперерабатывающих мощностей России.

"В конце мая объемы нефтепереработки в России упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия. Десятки регионов ввели ограничения на топливо. У заправочных станций выстроились очереди, а в Крыму заправки перестали обслуживать обычных водителей", – рассказал Броудер.

В статье отмечается, что нефтегазовая сверхдержава больше не может обеспечить собственное население бензином.

"Это поразительно. Пока Трамп и Европа колеблются по поводу нефтяных санкций, Зеленский ввел свои собственные – сжигая нефтеперерабатывающие заводы один за другим", – отметил автор.

Он добавил, что Украина также наносит удары по оружейным заводам и военным объектам, а также перекрывает каналы поставок в оккупированный Крым способами, о которых мы еще год назад и представить себе не могли.

"Трамп сказал Зеленскому, что у него нет козырей. Оказывается, что именно Путин остался ни с чем", – считает Броудер.

В то же время он подчеркнул, что сейчас не время сидеть сложа руки и аплодировать, нужно давить еще сильнее. Журналист считает, что Запад должен помочь Украине довести дело до конца.

"Это означает больше оружия. Это означает усиление противовоздушной обороны, чтобы неизбежные ответные удары России по украинским городам были гораздо менее смертоносными. Это означает, что мы наконец-то конфискуем примерно 300 млрд долларов замороженных резервов российского центрального банка, большая часть которых находится в Европе, и передадим их Украине для финансирования борьбы", – отметил журналист.

Он напомнил, что прошло уже более четырёх лет, а эти деньги до сих пор лишь заморожены, а не конфискованы. Также Броудер считает, что следует ввести вторичные санкции против нефтеперерабатывающих заводов в Индии, Китае и Турции, которые продолжают покупать российскую нефть, чтобы военная машина Путина осталась без денег и остановилась.

"Я уже более десяти лет являюсь одним из самых решительных противников Путина. Я знаю, как он воспринимает слабость, и знаю, как он воспринимает силу. Он сделал ставку на то, что Запад потеряет самообладание, а Украина всегда будет на коротком поводке у своих собственных друзей. Впервые этот поводок оборвался. Наша задача теперь – позаботиться о том, чтобы он так и остался оборванным", – подытожил журналист.

США изменили отношение к войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам аналитика Райана Купера, вместо неизбежной капитуляции мир стал свидетелем уникального феномена: Украина перехватила инициативу. Купер отметил, что благодаря мобилизации европейских партнеров, радикальному реформированию армии и беспрецедентному скачку собственного военно-промышленного комплекса Киев не просто выстоял, но и начал наносить РФ системные стратегические поражения. По его мнению, одним из ключевых факторов украинского успеха стал отказ от ограничений на применение оружия. Ведущие государства мира, включая Соединенные Штаты, в настоящее время вынуждены обращаться к Киеву, перенимая опыт и закупая готовые технологические решения.

Также мы писали, что бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил резкое изменение отношения Трампа к Украине. Климкин предполагает, что для Трампа сейчас очень важно перенести фокус внимания с Ирана, ведь пока что это для него ничья, которая никуда его не ведет. Он не исключает, что президент США почувствовал, что произошло изменение баланса сил на фронте в Украине. В то же время Климкин не исключает, что в определенный момент Трамп "снова может прибегнуть к различным методам давления" на Украину.

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