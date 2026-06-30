30 июня есть профессиональный и важный православный праздники.

Последний день июня славится множеством интересных обычаев, что дошли к нам от наших предков. К примеру, по народным традициям в праздник сегодня принято красить яйца, как это делают на Пасху. В Украине в сегодняшнюю дату наступает профессиональное событие, а у верующих проводится богослужение в честь учеников Иисуса.

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Какой сегодня праздник в мире

Международный день астероида установлен на 30 июня, чтобы распространить информацию об астероидной опасности, а также призвать ученых усовершенствовать технологии обнаружения космических тел.

Однако эта дата также предлагает несколько других поводов для празднования. Вам могут быть интересны такие всемирные праздники сегодня, как День социальных сетей, День парламентских республик, День наблюдений за метеоритами и День "Сейлор Мун".

Какой сегодня праздник в Украине

День арбитражного управляющего неофициально установлен именно на сегодняшнюю дату. В праздник сегодня в Украине поздравляют специалистов, которые являются посредниками между должниками и кредиторами, а также помогают в оформлении банкротства.

Какой сегодня праздник у православных

В самом конце июня верующие чествуют всех двенадцать апостолов, ближайших друзей и учеников Иисуса Христа. Праздник, известный как 12 апостолов, в новом календаре получил дату 30 июня. Этим святым молятся об успехе в любых делах, а также просят защиты от несчастий и заболеваний.

В старом стиле сегодня праздник трех мучеников Персидских по имени Савел, Измаил и Мануил. К ним обращаются с просьбой об укреплении отношений между родными.

Какой сегодня праздник народный

Сложенные об этой дате приметы позволяют понять, каким будет остаток лета:

молния предвещает жаркий июль;

если дуб сильно шумит, то вскоре будет сильный ветер;

воздух пахнет липой - к засушливому остатку лета;

если рыба залегла на дно водоема, то стоит ждать пасмурной и дождливой погоды.

У наших предков существовал необычный обычай: было принято красить двенадцать яиц, по числу апостолов. Традиционным цветом крашанок был не красный, как на Пасху, а желтый - символ солнца и радости. Такие яйца нужно было раздать всем родным. Также близких приглашали в гости и угощали ужином. На столе обычно присутствовала буженина, яичница, вареники.

Что нельзя делать сегодня

Запреты сегодняшнего дня рекомендуют верующим воздержаться от ругани, зависти и осуждения других - такие действия навлекут на вас беду. Народные верования советуют в праздник 30 июня не употреблять алкоголь. Ещё не рекомендуется рубить деревья и пользоваться лопатой.

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