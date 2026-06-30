Вечер без надоедливого писка: эксперты назвали надежные способы сбить комаров со следа

Комары могут размножаться даже в крышке от бутылки, наполненной водой.

Мало что так портит летние вечера на природе, как комары, которые зудят над головой. Многие используют свои собственные средства для борьбы с этими надоедливыми насекомыми. Лучшие из них собрал сайт известной советчицы Марты Стюарт.

Один из самых простых способов отпугнуть комаров от своего пикника – зажечь свечу с цитронеллой. "Свечи с цитронеллой давно зарекомендовали себя как эффективное средство отпугивания комаров. Они маскируют выбросы углекислого газа, сбивая с толку их системы слежения", – говорит специалист по борьбе с вредителями Крис Багнара.

Растения цитронеллы, такие как лимонная трава, цимбопогон или лемонграсс, могут быть эффективны и помочь разнообразить ваш сад. Свечи с цитронеллой изготавливаются из масла этого растения. Они источают цитрусовый запах, который отпугивает комаров.

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Более сложный способ - использовать промышленные средства для борьбы с насекомыми, которыми можно опрыскать весь двор. Всегда соблюдайте осторожность при использовании любых инсектицидов, следуйте инструкциям производителя и проявляйте особую осторожность вблизи домашних животных и детей. Также можно использовать репелленты для одежды и такие, которые наносятся на кожу. Избегайте при этом наносить средство на руки и лицо. Также обратите внимание, чтобы радом не было мисок с водой или едой для питомцев.

ДЭЭТ и пикаридин – это основные средства для наружного применения. А масло лимонного эвкалипта – вариант на растительной основе. Обработанная таким образом одежда обеспечивает дополнительную защиту при длительном пребывании на открытом воздухе.

Приведите в порядок участок

Специалисты советуют осмотреть участок, и по возможности избавиться от мест со стоячей водой. "Комары не могут размножаться без стоячей воды. Проверяйте все после дождя или полива. Если вода задерживается дольше 24 часов, это место, где могут вылупиться комары. Им достаточно количества воды, которого хватит лишь наполнить крышку от бутылки", – говорит лицензированный дезинсектор Аллан Боссел.

Как бороться с комарами в квартире

Конечно, все знают о существовании электрофумигаторов. Но если вы по какой-то причине не хотите его включать, можно попробовать установить осушитель воздуха. Сухой воздух в помещении снизит количество комаров.

Также поможет избавиться от комаров напольный или потолочный вентилятор. Комары не любят движения воздуха, потому что они плохо летают. К тому же он мешает им в поиске запаха человека. К слову, вентиляторы могут помочь даже на крытых верандах или в беседках.

Чем обработать место укуса

Напомним, что если комар все же укусил вас, то главное найти способ избавиться от зуда, поскольку расчесанная до крови ранка может привести к инфекции.

По словам доктора-дерматолога Раджани Катты, желание почесать красный бугорок на месте укуса вызвано аллергической реакцией на слюну комара - а именно на определенные белки, которые содержит слюна насекомого.

По ее словам, главное средство помощи – это 1%-ный гидрокортизоновый крем. Его можно использовать дважды в день, пока зуд не пройдет.

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