Украина атаковала секретный центр космической связи РФ: аналитики обнаружили последствия

Центр участвовал в эксплуатации спутников оптической разведки.

Силы обороны продолжают наносить удары по российским объектам, связанным с космическими спутниками военного назначения. Как сообщает военный портал Defence Express, был поражен секретный воинский частный Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил РФ – 476-й центральный пункт приема и обработки информации ГРУ ГШ РФ.

Эта воинская часть также известна как "Мещерино-1" по названию расположенного рядом военного городка. Она расположена в 65 км к югу от Москвы. На территории объекта находятся две воинские части: в/ч 03770 и в/ч 30258. Авторы напомнили, что командир в/ч 30258 Игорь Попов в 2021 году, по официальной информации, покончил жизнь самоубийством.

Известно, что удар по части был нанесен в ночь на 26 июня. Официально о поражении не сообщалось. Однако на спутниковом снимке зафиксировано поражение одного трехэтажного здания, расположенного на территории в/ч 30258, и ангара на территории в/ч 03770. Их назначение, как и специализация двух отдельных воинских частей на одном объекте, неизвестно. Но собственный антенный комплекс спутниковой связи возле здания появился лишь в период с 2013 по 2016 годы и с 2018 года был расширен.

Видео дня

Аналитики добавили, что 2010-е годы связаны с стремительным развитием российской группировки разведывательных спутников. Например, спутники оптической разведки "Персона" и "Барс-М", радиотехнической разведки "Лотос-С" и активной разведки "Пион-НКС" и т. д.

Кроме того, авторы отмечают, что из видео о праздновании 50-летия воинской части, показанного местной телекомпанией, становится ясно участие этого центра в эксплуатации разведывательных спутников оптической разведки "Аракс" и "Неман", разведывательного SAR-радиолокатора "Меч-КУ" и орбитальных станций "Алмаз-1А", более известных под гражданскими названиями "Салют-2", "Салют-3" и "Салют-5". Кроме того, в музее воинской части висит макет уже упомянутого спутника "Лотос-С".

"И хотя этот центральный пункт существует с 1968 года, вся его деятельность максимально засекречена. Но, судя по всему, Силам обороны Украины удалось успешно поразить объект, который является одним из центральных в системе космической разведки РФ", – отметили аналитики.

Удары по центрам космической связи РФ

Напомним, что Силы обороны Украины успешно атаковали уже два центра космической связи в России – "Дубну" в Московской области и "Владимир" в Владимирской области. Оба входят в состав российской государственной компании "Космическая связь" и обеспечивают российских военных спутниковым интернетом. Целью ударов является лишение возможности использования российских геостационарных спутников связи "Экспресс".

По словам президента Владимира Зеленского, Украина будет наносить превентивные удары по объектам, которые Россия использует для ведения войны.

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