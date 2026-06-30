РФ начала устанавливать пулеметы на танкеры: дело не только в защите от дронов

Вооружение может предотвратить абордаж судов теневого флота европейскими странами.

Россия начала устанавливать на свои танкеры дальнобойное оружие, прежде всего от защиты от дронов. Однако это не единственная цель такой модернизации, пишет The Times.

Так, в мае были опубликованы фото "Маршала Василевского", одного из основных российских танкеров для перевозки сжиженного природного газа, на которых видны два стационарных орудия, похожих на дальнобойную снайперскую винтовку. Аналитики заявили, что дальность действия оружия, вероятно, составит около 1 км, и оно будет использоваться против небольших надводных судов или беспилотников.

"Эти снимки предполагают, что Россия считает, что танкеру, снабжающему российский Калининград, угрожает активная опасность", - пишет The Times.

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При этом Патрик Болдер, специалист по обороне из Гаагского центра стратегических исследований, заявил, что это также предупреждение НАТО: "Не пытайтесь взять нас на абордаж, потому что это может спровоцировать войну".

По его словам, орудия были установлены на треногах и, вероятно, будут использоваться против надводных судов.

"Цель состоит в том, чтобы сделать их максимально устойчивыми, и они действительно предназначены для поражения надводных судов, например, путем выведения из строя их двигателей, возможно, и наземных целей. Но я думаю, что они, вероятно, могут стрелять с высокой точностью на расстояние до километра", - говорит он.

Один из сотрудников разведки в комментарии The Times заявил, что вооружение такого судна, как "Маршал Василевский", может предотвратить абордаж судов теневого флота европейскими странами.

"Если распространится информация о том, что суда теневого флота могут быть оснащены крупнокалиберными пулеметами, вся оценка рисков для операций по абордажу со стороны западных стран изменится. Вероятность того, что кто-либо поднимется на борт такого судна, станет практически нулевой. Никто не приблизится к нему на вертолете. Если это была цель России, то она достигнута", - отметил он.

Себастьян Рёттерс, сотрудник Urgewald, занимающийся вопросами санкций, заявил, что вооруженное судно "шокирует, но, к сожалению, не удивляет".

"Мы видели предыдущие сообщения о том, что агенты российских спецслужб поднимались на борт этих судов, что лишь подчеркивает, насколько важным стал СПГ для военной экономики России", – сказал он.

Россиский теневой флот - новости

Ранее сообщалось, что 14 июня Великобритания задержала танкер теневого флота РФ, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.

А 25 июня Военно-морские силы Франции задержали танкер "Deliver", входящий в состав теневого флота РФ.

В Швеции береговая охрана также задержала нефтяной танкер, который, предположительно, принадлежит к российскому "теневому флоту". Власти подозревают, что танкер мог ходить под фальшивым флагом и использовать схемы сокрытия реального владельца и маршрута.

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