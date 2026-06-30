Сегодня по Земле ударит магнитная буря уровня G2: что это значит и как защититься (график)

В понедельника на Земле фиксируют магнитную бурю.

С понедельника на Земле началась магнитная буря и сегодня, 30 июня, она не только продолжится, но и усилится. об этом сообщает Британская геологическая служба.

На выходных скорость солнечного ветра постепенно вернулись к норме, однако 29 июня началась новая магнитная буря.

Поздно вечером 26 июня наблюдался сложный выброс корональной массы. Сегодня он достигнет нашей планеты, что еще больше усилит магнитную бурю.

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По прогнозу, в течение 30 июня, 1 и 2 июля магнитная буря иногда будет достигать уровня G2.

Магитная буря уровня G2 - что это и как защититься

Магнитная буря уровня G2 относится к категории умеренных геомагнитных возмущений. Она может оказывать влияние на работу спутников, радиосвязи и энергосистем, а у некоторых людей вызывать головную боль, усталость, сонливость, раздражительность и перепады артериального давления. Особенно внимательными стоит быть метеочувствительным людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, рекомендуется соблюдать режим сна, пить больше воды, избегать чрезмерных физических нагрузок, сократить употребление кофеина и алкоголя, а также чаще бывать на свежем воздухе.

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