Вызывает судороги всего тела: что это за ужасное дерево

Токсин стрихнин содержится в семенах, находящихся внутри крупных, похожих на яблоки плодов дерева.

Стрихниновое дерево (Strychnos nux-vomica) на вид совсем не выглядит смертельно опасным - среднего размера, вырастает до 20 метров в высоту, имеет короткий и толстый ствол и мелкие бледно-зеленые цветы. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что это вечнозеленое дерево, произрастающее в Юго-Восточной Азии, особенно в Индии и Мьянме. Но внутри его плодов скрывается один из самых смертоносных ядов природы.

Токсин стрихнин содержится в семенах, находящихся внутри крупных, похожих на яблоки плодов дерева. Его содержание незначительно - семена содержат примерно 1,5% стрихнина, а высушенные цветки - 1%. Тем не менее, категорически не рекомендуется откусывать этот плод.

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Стрихнин взаимодействует с химическими рецепторами, контролирующими движение, - в частности, с нейромедиаторами, которые дают мышцам команду "двигаться" или "остановиться", предотвращая их спазмы. Стрихнин, по сути, блокирует сигналы остановки. Передозировка токсина обычно начинается с подергиваний, но заканчивается судорогами всего тела, жертвы выгибаются вверх, сжимая руки вдоль тела. В конце концов, мышцы, контролирующие дыхание, отказывают, что приводит к смерти от удушья.

Интересно, что в течение всего процесса жертва мучительно и ужасно осознает происходящее - нервы в головном мозге также стимулируются, усиливая восприятие. Это описывается как "мучительный способ умереть".

Стрихнин - не единственный яд, который может предложить это дерево - его кора также содержит бруцин, употребление которого может привести к схожим симптомам, включая мышечные спазмы, судороги и острое повреждение почек.

Стрихнин, пожалуй, любимый яд писателей детективов - он широко изображался в популярной культуре на протяжении многих лет. В дебютном романе Агаты Кристи "Загадочное происшествие в Стайлзе" сюжет строится на химической реакции с участием стрихнина. Проще говоря, стрихнин в сочетании с другими химическими веществами приводит к кристаллизации яда и его покрыванию дна бутылки с течением времени. Таким образом, конечная доза оказывается смертельной.

Стрихнин также фигурировал в романе Артура Конан Дойла "Знак четырёх", фильме Альфреда Хичкока "Психо" и, совсем недавно, в романе Стивена Кинга "Мистер Мерседес".

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