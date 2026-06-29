Одним из ключевых факторов успеха Украины стал отказ от ограничений на применение оружия.

Победа Дональда Трампа на выборах в США сначала вызвала волну эйфории среди российских радикалов, которые ожидали, что полное прекращение американской поддержки позволит Москве окончательно уничтожить украинскую государственность.

Новая администрация Белого дома действительно заблокировала финансовую и военную помощь Киеву, сопроводив это жестким политическим давлением. Однако, как отмечает аналитик издания The American Prospect Райан Купер, вместо неизбежной капитуляции мир стал свидетелем уникального явления: Украина перехватила инициативу.

Благодаря мобилизации европейских партнеров, радикальному реформированию армии и беспрецедентному скачку собственного военно-промышленного комплекса Киев не просто выстоял, но и начал наносить РФ системные стратегические поражения.

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Одним из ключевых факторов украинского успеха стал отказ от ограничений на применение оружия. Главное преимущество украинских дальнобойных ракет и беспилотников заключается не только в их низкой стоимости, но и в полном отсутствии каких-либо политических ограничений в отношении географии их применения.

Ярким примером отечественного прорыва стала крылатая ракета "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. При себестоимости менее 1 миллиона долларов она демонстрирует удивительную эффективность по сравнению с американскими аналогами вроде Tomahawk, которая стоит 2,5 миллиона долларов при меньшей дальности (2500 км).

Параллельно Украина закрепила за собой статус абсолютного мирового лидера в сфере беспилотных технологий. На сегодняшний день 95% используемых дронов производятся внутри страны. Объемы производства настолько масштабны, что позволяют покрывать колоссальные ежемесячные потребности фронта и даже частично экспортировать продукцию. Ведущие государства мира, включая Соединённые Штаты, в настоящее время вынуждены обращаться к Киеву, перенимая опыт и закупая готовые технологические решения.

Война на изнурение: удары вглубь РФ и паралич логистики

Воздушная кампания ВСУ перешла на новый качественный уровень, сместив акцент на уничтожение стратегической инфраструктуры в глубоком тылу врага. Успешное применение ракет "Фламинго" по объектам в Чебоксарах (965 км от границы) и атаки на нефтеперерабатывающие заводы в окрестностях Москвы продемонстрировали беспомощность российской ПВО. Последний массированный удар дронов, состоявшийся 26 июня, охватил территорию от российской столицы до оккупированного Крыма, где из-за критического дефицита топлива захватчики были вынуждены объявить чрезвычайное положение. Разгром российской нефтяной отрасли лишил Кремль возможности получить сверхприбыли от мирового скачка цен на энергоносители, спровоцированного конфликтом США с Ираном.

Более того, украинские спецслужбы проводят беспрецедентные по своей дерзости операции. Купер напоминает о ликвидации стратегических бомбардировщиков РФ прямо на авиабазах в тысячах миль от линии фронта, куда взрывные дроны были доставлены в обычных деревянных ящиках с помощью ничего не подозревающих гражданских российских логистов.

Системный раскол: внутреннее состояние армий и институтов

Преодолев прошлогодний кризис, связанный с нехваткой пехоты и невозможностью ротаций, ВСУ оптимизировали структуру командования и систему подготовки. Доминирование в воздухе за счет БПЛА позволило обеспечить регулярный отдых личного состава. Экономическая стабильность страны поддерживается благодаря сверхусилиям на местах и финансовым вливаниям со стороны ЕС и Великобритании.

Российская армия столкнулась с морально-психическим развалом. Несмотря на ежемесячный приток 30 тысяч новобранцев, огромные потери (по оценкам НАТО, общие потери РФ достигли 1,5 миллиона человек, из которых треть – безвозвратные) нивелируют любой эффект мобилизации. Кроме того, войска разъедает системная коррупция. Офицеры высшего звена полностью утратили реальный контроль над полем боя, поскольку подразделения массово подкупают командиров, чтобы не идти в самоубийственные атаки, или фальсифицируют отчеты о занятых позициях.

Экономический перегрев и исторические параллели для Путина

В настоящее время российская финансовая система начинает распадаться по швам. Тотальная милитаризация и утечка трудоспособного населения привели к самому острому дефициту рабочей силы в истории РФ. Огромные государственные расходы идут не на создание нового, а на банальный ремонт остатков советской техники времён Холодной войны, которые уже почти изношены. Экономика катастрофически перегрета, а инфляционные процессы сдерживаются лишь жесткой процентной ставкой на уровне 14,25%.

Осторожная и дозированная политика администрации Джо Байдена по предоставлению оружия в 2023 году была ошибочной. Если бы Киев вовремя получил полный арсенал дальнобойных систем ATACMS, войну можно было бы завершить гораздо раньше.

Сегодня Владимир Путин стоит перед дилеммой: объявление всеобщей мобилизации окончательно разрушит внутренний социальный договор и добьет экономику. Российский диктатор часто апеллирует к истории, но ему стоит вспомнить судьбу царя Николая II, который также втянул империю в бессмысленную и кровавую войну, закончившуюся крахом самодержавия. Если Путин не начнет искать мир, он рискует повторить этот финал, заключает аналитик.

Ситуация в Украине – последние события

В течение июня Украина совершила рекордное количество воздушных ударов по объектам российского военно-промышленного комплекса. Как свидетельствуют результаты анализа издания "Агентство", за этот месяц под ударом оказались не менее 13 предприятий ВПК, что стало абсолютным максимумом с начала 2026 года.

Одной из последних пораженных целей стал волгоградский завод "Титан-Баррикады", подвергшийся атаке в минувшую субботу. Несмотря на то, что российское руководство официально не раскрыло название пострадавшего предприятия, глава Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил разрушение производственных мощностей на одном из местных заводов. По его данным, в результате инцидента один человек погиб, а еще 11 сотрудников получили ранения.

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