Запасайтесь салфетками: 3 корейских дорамы, при просмотре которых невозможно сдержать слёзы

От каждой из этих историй невозможно оторваться.

Признайтесь, вы когда-нибудь искали фильм или сериал просто для того, чтобы хорошенько поплакать? В мире дорам для этого есть своего рода пароль. Фанаты называют подобные истории коротко – "стекло".

УНИАН собрал для вас три очень разных, но в чем-то похожих дорамы, во время просмотра которых просто невозможно сдержать слёзы. Эти истории начинались красиво и нежно, а закончились миллионами разбитых сердец по всему миру.

1. "Подснежник" (Snowdrop) – эталонное "стекло", над которым рыдал весь фандом

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Сериал вышел в 2021 году и насчитывает 16 серий продолжительностью примерно по 80 минут каждая. Рейтинг на IMDB – 8.1.

Это романтическая и в то же время трагичная история двух молодых людей, разворачивающаяся в 1987 году. Она расскажет про юного парня Им Су Хо (Чон Хе Ин) и студентку Ын Ён Ро (Джису, участница группы BLACKPINK). Их история начинается как нежная первая любовь, разгоревшаяся после неожиданной встречи. Но со временем она превращается в жестокую политическую игру и ожесточённую борьбу за выживание.

Он – шпион из Северной Кореи, который, несмотря ни на что, старается поступать правильно. Она – дочь южнокорейского чиновника. В их истории не может быть хэппи-энда. Особенно когда группа Су Хо захватывает студенческое общежитие, где проживает Ён Ро.

Это не лёгкая романтическая комедия, а тяжёлая шпионско-романтическая драма, которая оставит глубокий след в вашей душе после финала.

2. "Безрассудно влюбленные" (Uncontrollably Fond) – мелодрама, от которой невозможно оторваться

2016 год считается "золотым годом" корейских сериалов, поскольку именно тогда произошел беспрецедентный бум качественных, разножанровых историй. Тогда же на экранах зрителей транслировался сериал "Безрассудно влюбленные".

Это не просто ещё одна история любви, а драма о быстротечности времени, ошибках прошлого и прощении, ценности жизни, которая может оборваться в любой момент.

Сериал рассказывает об известном актёре и певце Шин Джун Ёне (Ким У Бин), который, несмотря на славу и богатство, чувствует себя безмерно одиноким. Мужчина только что узнал, что серьезно болен и у него нет времени воплотить в жизнь все, что хотелось.

На его пути встречается девушка Но Ыль (Сюзи), жизнь которой нельзя назвать простой. Их история мрачна, но в то же время затягивает и не отпускает до последнего мгновения.

Примечательно, что для самого Ким У Бина эта история стала в некотором роде пророческой. У него диагностировали рак вскоре после съемок сериала. К счастью, актер выздоровел и продолжает радовать поклонников интересными проектами.

Рейтинг на IMDB – 7.7.

3. "Алые сердца: Корё" (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo) – историческая дорама, которая разбьет ваше сердце на кусочки

"Алые сердца: Корё" – ещё один шедевр "золотой эпохи" корейского кинематографа. Эта дорама обязательна к просмотру каждому, кто заинтересовался этим жанром. Рейтинг на IMDB – 8.6.

Начинается всё как весёлая сказка о девушке из нашего времени, которая каким-то чудом попала в прошлое – в эпоху Корё. Вокруг – красивые костюмы и дворцы, харизматичные принцы. Химия между главными героями ощущается буквально через экран. Но ведь это не рейтинг романтических историй, не так ли?

Если бы эту дораму можно было описать двумя словами, то это, несомненно, были бы "эмоциональные качели". Авторы мастерски влюбляют зрителей в персонажей в первой половине сериала с помощью юмора и романтики. Но вторая часть – это сплошные безжалостные дворцовые интриги и трагедии. Герои, которых вы успели полюбить, один за другим будут разбивать вам сердце.

Невероятный актерский состав – ещё один огромный плюс сериала. Здесь есть и Ли Чжун Ги, и известная на весь мир певица и актриса АйЮ, Нам Чжу Хён, а также Бекхён из культовой группы EXO.

Ранее мы рассказывали о лучших новых сериалах июля 2026 года. В подборку вошёл и напряжённый триллер "Лаки" с Аней Тейлор-Джой.

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