Вышел трейлер анимационной комедии 'Angry Birds в кино 3' (видео)

В украинском прокате мультфильм выйдет 23 декабря 2026 года.

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер семейной анимационной приключенческой комедии "Angry Birds в кино 3" (The Angry Birds Movie 3).

Согласно официальному синопсису мультфильма, на этот раз одну очень сердитую птицу, Красного, ждет его самое большое испытание – пережить отцовство... и одновременно спасти мир.

В оригинальной версии свои голоса персонажам подарили такие звезды, как Джейсон Судейкис ("Несносные боссы", "Мы – Миллеры", сериал "Тед Лассо"), Эмма Майерс ("Minecraft: Фильм", сериалы "Уэнсдей", "Руководство по убийству для хороших девочек") и другие.

Видео дня

Снял ленту американский режиссер Джон Райс ("Angry Birds в кино 2", мультсериалы "Рик и Морти", "Бивис и Батхед").

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора B&H Film Distribution Company, в украинский прокат мультфильм выйдет 23 декабря 2026 года.

Отметим, что на этот же день запланирован выход в мировой прокат фолк-хоррора Роберта Эггерса "Вервольф" – его первый трейлер также был представлен вчера.

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