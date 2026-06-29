Американский флот создает первую за 40 лет новую ядерную боеголовку: в чем причина

В США начали модернизацию морской составляющей американской ядерной триады.

Военно-морские силы США разрабатывают баллистическую ракету нового поколения, которую можно запускать с подводных лодок, пишет Interesting Engineering.

Согласно программе стратегического планирования закупок PAE SSP, модернизации подлежит ракета Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2) и боевая часть W93/Mk7. В совокупности они могут поддерживать стратегический потенциал сдерживания США.

Программа реализуется в период подготовки флота к переходу от устаревающих подводных лодок с баллистическими ракетами класса Ohio к новым подводным лодкам класса "Колумбия". План модернизации был изложен компанией PAE SSP в обновленной информации о программах стратегического сдерживания от 25 июня.

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Как пишет издание, ракета Trident II D5 впервые поступила на вооружение в 1990 году. Она остается одной из самых надежных баллистических ракет подводного базирования, когда-либо принятых на вооружение. В рамках предыдущей программы продления срока службы были модернизированы критически важные электронные компоненты и системы наведения, что позволило ракете D5 Life Extension (D5LE) оставаться в эксплуатации до 2040-х годов.

Однако в ВМС считают, что дополнительные модернизации уже не решают проблемы устаревания компонентов. Поэтому флот разрабатывает D5LE2 – гибридную конструкцию, которая сочетает в себе "проверенные компоненты двигательной установки с модернизированной авионикой, системами наведения и системной архитектурой для обеспечения постоянной надежности в условиях меняющихся угроз".

B 2025 году программа перешла в фазу инженерно-технической и производственной разработки, а ввод в эксплуатацию первого парка запланирован на 2039 год.

Разработка ядерной боеголовки

Помимо самой ракеты, ВМС США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA) разрабатывают W93/Mk7 – первую новую программу создания ядерной боеголовки в США, начатую почти за четыре десятилетия.

"Ожидается, что боеголовка W93 заменит устаревающие элементы существующего арсенала и обеспечит современную боеголовку, совместимую с будущими баллистическими ракетами подводного базирования", - говорится в статье.

Модернизация ядерной триады

В целом в США идет более широкая модернизация ядерной триады, которая состоит из межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, стратегических бомбардировщиков и баллистических ракет подводного базирования.

Из этих трех компонентов подводные лодки с баллистическими ракетами считаются наиболее живучими, поскольку они остаются скрытыми под водой в течение длительного времени, что значительно затрудняет их обнаружение или поражение. По мере того, как в ближайшие десятилетия подводные лодки класса "Колумбия" будут заменять подводные лодки класса Ohio, ВМС также вкладывают значительные средства в вспомогательную инфраструктуру.

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Напомним, что правительство США заключило с компанией Lockheed Martin семилетний контракт на сумму 35 миллиардов долларов на производство ракет-перехватчиков Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Это один из крупнейших контрактов в области противоракетной обороны в истории Америки и он рассчитан на увеличение в четыре раза ракет-перехватчиков, которые могут сбивать баллистику.

Добавим, что единственной наземной составляющей стратегического ядерного сдерживания США является межконтинентальная баллистическая ракета LGM-30G Minuteman III. В 1970-х годах ракета Minuteman III была создана для быстрого реагирования и преодолевания большой дальности.

В мае этого года США запустили невооруженную боеголовкой ракету Minuteman III с базы в Южной Калифорнии. Ее направили в Тихий океан по заранее намеченному плану учений. Инженеры отслеживали траекторию полета ракеты, чтобы оценить ее двигательную установку, системы наведения и возвращение в атмосферу.

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