Завтра по всей Украине будут отключать свет: когда не будет электроэнергии 30 июня

Причиной введения ограничений является значительный рост энергопотребления из-за жары.

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 30 июня, во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что с 17:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 1 очереди).

Причиной введения ограничений является значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

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Энергетики подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. В "Укрэнерго" также призвали следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго).

Графики отключений электроэнергии – Сумская область

По данным "Сумыоблэнерго", завтра, 30 июня, будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Так, отключения электроэнергии предусмотрены только в подгруппах 1.2, 2.1 и 2.2. В подгруппе 1.2 свет будут отключать с 20:00 до 22:00, в 2.1 – с 18:00 до 20:00, а в 2.2 свет будет отсутствовать с 17:00 до 20:00.

Там также подчеркнули, что в течение суток графики могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме Украины.

Графики отключения света – Волынская область

В Волынской области также будут отключать свет. По информации "Волыньоблэнерго", в подзонах 1.2 и 2.1 света не будет с 16:00 до 19:00. А в подгруппах 4.1 и 4.2 свет будут отключать с 19:00 до 22:00.

Графики отключения света – Львовская область

По информации "Львовоблэнерго", во вторник, 30 июня, во Львове и Львовской области с 17:00 до 22:00 прогнозируется применение графиков почасовых отключений электроэнергии.

Отключения будут действовать для следующих групп потребителей:

3.1 группа – с 17:00 до 19:30;

4.2 группа – с 19:30 до 22:00;

5.2 группа – с 18:00 до 20:00.

Для остальных групп (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1 и 6.2) на данный момент отключения не прогнозируются.

В "Львовоблэнерго" отмечают, что график может быть скорректирован в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию рекомендуют отслеживать на официальных ресурсах оператора системы распределения.

Графики отключений электроэнергии – Винницкая область

В "Винницаоблэнерго" сообщили, что в соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго" на 30 июня также прогнозируется возможное применение графиков почасовых отключений для бытовых потребителей и графиков ограничения мощности для промышленности.

Там отметили, что такие меры необходимы для поддержания баланса в Объединенной энергосистеме в условиях резкого роста потребления электроэнергии.

Графики отключения света – Житомирская область

По данным "Житомиробленерго", для потребителей категории промышленности и бизнеса Житомирской области в период с 17:00 до 22:00 аналогично предусматривается применение графиков ограничения мощности.

В то же время для всех категорий потребителей Житомирской области в период с 17:00 до 22:00 возможно введение графиков почасовых отключений электроэнергии в объеме от 0,5 до 1 очереди.

Ситуация в энергосистеме – последние новости

Как писало УНИАН, 30 июня в нескольких областях планировалось ввести графики почасовых отключений электроэнергии. В частности, об отключениях сообщалось в Ивано-Франковской, Николаевской, Черкасской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказывал, что продолжительность отключений электроэнергии этим летом будет зависеть не только от жары, но и от последствий возможных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Так, по пессимистическому сценарию, украинцы могут оставаться без света до пяти часов.

Ранее сообщалось, что 25 июня на левом берегу Киева были введены экстренные отключения света. В "Укрэнерго" тогда сообщали, что причиной отключений стало технологическое нарушение на одном из энергообъектов.

Поэтому в некоторых районах Киева были введены аварийные отключения для всех категорий потребителей.

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