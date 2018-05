Крупнейший банк США уволит до 10 тысяч сотрудников

Bank of America, крупнейший по размеру активов банк США, сократит к сентябрю 3500 рабочих мест и проведет реструктуризацию, которая может привести к ликвидации еще тысяч рабочих мест, сообщает Лента.ру со ссылкой на Wall Street Journal. Увольнения затронут все подразделения банка в США, включая инвестиционно-банковское и торговое подразделения. Часть сотрудников уже получили уведомления об увольнении.

В банке еще не определились с масштабом сокращений, однако, не исключено, что будут ликвидированы по меньшей мере 10000 рабочих мест.

За последний год Bank of America потерял более 20 миллиардов долларов в подразделении потребительской ипотеки. В июне 2011 года банк решил выплатить 8,5 миллиарда долларов инвесторам, вложившим деньги в ипотечные ценные бумаги, а сейчас противостоит множеству судебных исков, связанных с вопросами ипотеки.

В августе стало известно, что американская страховая компания AIG подала к Bank of America иск на миллиарды долларов. AIG обвиняет Bank of America, а также входящие в нее Countrywide и Merrill Lynch в завышении качества ипотечных инструментов, включенных в ценные бумаги и проданных инвесторам. Всего на инвестициях в ипотечные облигации страховая компания потеряла 27 миллиардов долларов, а с Bank of America попытается взыскать до 10 миллиардов долларов.

Reuters отмечает, что мировые банки, чувствительные к колебаниями экономики, в последнее время сообщили о сокращении штатов почти на 50 тысяч человек, которое начинается сейчас и будет продолжаться в ближайшие годы. Самые масштабные сокращения анонсировали HSBC и Lloyds Banking Group.