Министр аграрной политики считает неравными позиции Украины и ЕС

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает неравными позиции Украины и ЕС в переговорах о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил на пресс-конференции в Виннице.

«Внешние рынки достаточно жесткие. Мы уже провели 14 раундов переговоров с Европейским союзом, уже все министерства, все отрасли согласовали протокол по зоне свободной торговли. У нас есть большое количество несогласованных вопросов. Идет односторонний, с применением силы и авторитета, подход к сельскохозяйственной продукции и к продуктам питания. Мы должны открыть все, они – регламентируют объемом квот», - сказал министр.

По его мнению, такой принцип неприемлем. «Этот принцип является неприемлемым, и нас поддерживает и премьер-министр, и Президент. Зона свободной торговли для того, чтобы все было задекларировано - позиции такой не будет», - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.