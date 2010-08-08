"Глобальному потеплению" исполняется 35 лет

Термин "глобальное потепление" (global warming) в воскресенье отмечает 35-летие: 8 августа 1975 года журнал Science опубликовал статью американского климатолога Уоллеса БРОКЕРА, в которой тот впервые обозначил этим термином возможные последствия воздействия человека на климат.

Как передает РИА Новости, статья У.БРОКЕРА "Изменение климата: Находимся ли мы на пороге резкого глобального потепления?" была посвящена возможной смене тенденции - от постепенного снижения глобальных температур, которое наблюдалось с 1940-х годов, к их росту. Таким образом, ученый впервые использовал в научной публикации термин "глобальное потепление". После статьи У.БРОКЕРА термин "глобальное потепление" постепенно вошел в научный оборот, заменив словосочетание "непреднамеренное изменение климата".

Создание в 1988 году Межправительственной группы экспертов по изменению климата, а также подписание в 1992 году Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) закрепили термин "изменение климата", под которым, согласно Конвенции, понимается "изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени".

У.БРОКЕР объединил в своей модели оценки влияния углекислого газа и естественной изменчивости климата. Как сообщается в ежегодном докладе "Состояние климата", обнародованном в конце июля 2010 года Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA), десятилетие с 2000 по 2009 год стало самым жарким на Земле за всю историю инструментальных наблюдений, при этом средние температуры непрерывно росли на протяжении последних 50 лет.