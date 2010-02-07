Девушек, обнажившихся ради Януковича, наказали за неповиновение милиции
Составлен административный протокол
На пять девушек, которые по пояс обнажились сегодня на избирательном участке, где голосовал кандидат на пост Президента Виктор ЯНУКОВИЧ, составлен административный протокол за неповиновение милиции.
Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Киеве.
В частности, девушки (1984-1991 г.р.) были доставлены в Оболонский райотдел, где на них был составлен протокол по ч. 1 ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях (неповиновение работнику милиции), что предусматривает штраф или административный арест до 15 суток.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве на избирательном участке № 20 несколько активисток радикального феминистического движения обнажились по пояс. В 9 часов утра пять девушек зашли на территорию избирательного участка, сняли одежду и стали выкрикивать свои требования, суть которых заключалась в том, что «политики не должны насиловать страну».
Девушек вывели с территории избирательного участка работники милиции.