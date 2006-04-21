После Пасхи в Украине похолодает

22 апреля в Украине сохранится переменная облачность. В западных, северных, центральных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы. На остальной территории - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в субботу ночью температура составит 5-10°, днем - 14-19°, в южной части местами - 20-22°.

23-24 апреля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях - переменная облачность, без существенных осадков, лишь утром и днем 23 апреля местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 23 апреля - 3-8° тепла, 24 апреля похолодает до 3° тепла - 2° мороза; днем - 10-15° тепла, на западе - 13-18°; в Закарпатье ночью - 5-10° тепла, днем - 21°.

На остальной территории - облачно с прояснениями, временами дожди, отдельные грозы; температура ночью - 5-10°, днем 23 апреля - 15-20°, 24 апреля - понижение температуры до 10-15°. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке 9-14 м/с.

25-26 апреля в южных областях и в Крыму ожидаются кратковременные дожди, грозы; на остальной территории - преимущественно без осадков. Температура в южной части и восточных областях ночью - 4-9° тепла, днем - 10-15°; на остальной территории ночью - от 2° мороза до 4° тепла, днем - 13-18° тепла.

В Киеве и области 22 апреля переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью - 8-10°, днем - 16-18°; по области ночью - 5-10°, днем - 14-19°.

23-24 апреля переменная облачность. Без существенных осадков, лишь утром и днем 23 апреля небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 23 апреля - 3-8° тепла, 24 апреля похолодает до 3° тепла - 2° мороза, днем - понижение температуры до 10-15° тепла.

25-26 апреля без осадков. Температура ночью - от 2° мороза до 4° тепла, днем - 13-18° тепла.